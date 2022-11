PSG : Le premier bilan de toutes les dernières recrues

Avec le début de la Coupe du Monde qui approche à grand pas, l’heure est venue de faire un bilan du début de saison du PSG, en se focalisant sur l’apport des six recrues parisiennes.

Sans surprise, le PSG est déjà largement leader de Ligue 1 à la trêve, toujours porté par son trio offensif. Si le club de la capitale n’a pas fait de folie au cours du dernier mercato estival, plusieurs joueurs confirmés ont rejoint l’effectif rouge et bleu, ces derniers ayant connu des fortunes diverses depuis leur arrivée dans la capitale. Seul recrue dans le secteur défensif, Nordi Mukiele a connu des premières semaines délicates, avec un temps de jeu plus que limité. Il a ensuite profité de l’enchainement des rencontres pour monter en puissance, étant titulaire à 5 reprises sur les 7 derniers matchs de championnat.

C’était donc le dernier match du PSG avant la fameuse « coupure CDM », Bilan à retenir de cette première partie de saison : ⚽️ 21 matchs ⚽️59 buts marqués ( deuxième meilleure attaque en Europe après le Bayern ) ⚽️16 buts encaissés ✅ Toujours invaincu. — Panam’s75 (@panams75) November 13, 2022

Une concurrence féroce au milieu de terrain

S’il y a bien un secteur de jeu où l’effectif parisien ne manque de joueurs, c’est l’entrejeu, qui a vu quatre éléments rejoindre le club récemment. Vitinha est de loin celui qui a connu la meilleure adaptation, et son entente avec Verratti fait déjà des merveilles. Autre milieu portugais, Renato Sanches ne compte que 3 titularisations cette saison, et ne semble pas être un premier choix pour Christophe Galtier. Le constat est similaire pour Fabian Ruiz, qui jouit tout de même d’un peu plus de confiance de la part de son entraineur, et a laissé entrevoir de belles choses lors de certaines rencontres, comme lors du Classico.

Milieux :

La meilleure recrue du PSG ce mercato, seulement 22 ans et pourtant titulaire dans l’un des plus grands clubs du monde avec des Neymar, Messi, Verratti, bref : Vitinha pic.twitter.com/R8qMIxhyeE — 🇵🇹 (@LuucasPSG) November 21, 2022

Un temps de jeu limité derrière la MNM

Devant également, il est bien difficile de se faire un place derrière les trois stars de l’effectif. Malgré un faible temps de jeu, Carlos Soler a réussi à se montrer décisif à 5 reprises (dont 3 buts). Avec 5 titularisations, l’Espagnol semble également monter en puissance, avec plusieurs performance intéressantes récemment. Enfin, Hugo Ekitike est la recrue qui possède le plus faible de temps de jeu : seulement 272 minutes. Le buteur de 20 ans doit se contenter de bouts de matchs, ce qui ne l’a pas empêché d’être décisif lors du dernier match contre Auxerre. Quoi qu’il en soit, les recrues parisiennes devraient avoir plus de temps de jeu après la trêve, lorsque le rythme des rencontres va encore plus s’accélérer.