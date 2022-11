PSG : Clap de fin pour Skriniar, Campos active les plans B !

Milan Skriniar va prolonger son contrat avec l’Inter Milan, c’est une certitude. Le PSG a compris et songe donc aux alternatives comme Simakan et Disasi.

Dans sa quête d’un nouveau défenseur central, le PSG a longtemps voulu attirer Milan Skriniar dans ses filets. Mais la bataille semble perdue puisque le Slovaque devrait prolonger avec l’Inter Milan. En difficulté en défense, le PSG a absolument besoin de renfort. Et pour pallier cet échec dans le dossier Skriniar, le club de la capitale semble se tourner vers deux autres profils : Mohamed Simakan et Axel Disasi. Si le PSG veut en attirer au moins un cet hiver, il faut s’activer dès maintenant. Et les deux joueurs auraient déjà été contactés dès cet été par Luis Campos notamment.

Une recrue importante

Si le dossier Milan Skriniar a été autant important pour le PSG, c’est bien parce que le club a besoin d’un renfort en défense centrale. Légèrement en difficulté depuis quelques semaines dans ce secteur, le club de la capitale a beaucoup œuvré, d’autant plus qu’il est touché par les blessures dernièrement.

Si la piste du Slovaque semble définitivement abandonnée désormais, le PSG a approché deux autres joueurs pour se doter d’un nouveau défenseur. Le mercato estival n’a pas répondu à toutes les attentes côté parisien mais Luis Campos semble bien décidé à remettre tout ça en place. Pour continuer sa saison parfaite, le club a définitivement besoin de renforts, surtout si Kylian Mbappé veut partir.

📊 Les joueurs français les plus décisifs en Europe cette saison 🇪🇺 🇫🇷 K.Mbappé : 7⚽️ 3🎯

🇫🇷 O.Giroud : 4⚽️ 2🎯

🇫🇷 L.Blas : 2⚽️ 3🎯

🇫🇷 C.Nkunku : 3⚽️ 2🎯

🇫🇷 M.Terrier : 3⚽️ 1🎯

🇫🇷 M.Simakan : 1⚽️ 3🎯

🇫🇷 A.Gouiri : 2⚽️ 2🎯 ⚽️ But

🎯 Passe décisive — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) November 3, 2022

Deux jeunes Français dans le viseur

En marge de Milan Skriniar, deux joueurs français ont déjà été approchés par le conseiller du club cet été. En effet, le Portugais a jeté son dévolu sur Mohamed Simakan et Axel Disasi. Le premier a débuté à Strasbourg avant de rejoindre Leipzig il y a un an et devient une valeur sûre au fil du temps. Axel Disasi lui a commencé sa carrière professionnelle au Paris FC avant de connaître une lente ascension au Stade de Reims et de devenir l’un des piliers de la défense monégasque. Avec l’expérience acquise à Monaco, son profil intéresse fortement le PSG et il pourrait rejoindre le club de la capitale prochainement.