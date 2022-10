Coupe du Monde : Ce stade qui sera démonté de toutes pièces après la compétition…

Dans l’éventail des aberrations de cette Coupe du Monde au Qatar, on trouve un stade entièrement construit pour être démonté après la compétition, le Stade 974. Du grand art !

Alors que de nombreuses polémiques émergent autour de l’organisation de la prochaine Coupe du monde au Qatar dans quelques semaines, un tout nouveau stade fait parler de lui, le Stade 974. Construit uniquement pour accueillir cette grande compétition internationale, il sera ensuite entièrement démonté. Inauguré en novembre 2021, c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’un stade est construit uniquement pour l’occasion. D’une capacité de 40 000 personnes, le stade tiendrait son nom du nombre de conteneurs utilisés pour sa construction, 974.

J’ai eu la chance de visiter le Stadium 974 à Doha, 1er stade démontable et transportable au monde 974 containers ont servi à sa construction Il a une capacité de 40.000 places, et peut être reconstruit dans deux zones différentes de 20.000 places chacune#Qatar #Qatar2022 pic.twitter.com/iTQOcqQQxZ — 🇸🇳🏆⭐️ Lamine ✈️🇶🇦 (@MLLoume) June 8, 2022

Un stade respectueux de l’environnement

Dans un contexte tendu en matière d’écologie, le stade 974 a nécessité beaucoup moins de matériaux de construction que pour un stade traditionnel. Entièrement démontable, le projet est même d’en faire un stade capable de changer de lieu pour voir le jour pour une nouvelle occasion. Ironiquement, le nom du stade fait référence au nombre de conteneurs utilisés pour la construction, mais il peut aussi faire penser à l’indicatif téléphonique du Qatar.Grâce à son emplacement en bord de mer et sa conception innovante, le stade 974 bénéficierait d’une ventilation naturelle, un bon point alors que les autres stades utiliseront la technologie de refroidissement. De plus, la structure est composée d’acier recyclé principalement.

😳 Vidéo de présentation du Stade 974 🇶🇦, qui accueille des matchs de la #FIFArabCup en préparation de la CDM 2022 ! Fabriqué avec 974 conteneurs maritimes, il a une capacité de 40000 places et sera démonté à la fin de la CDM pour… être envoyé dans un autre pays en cadeau ! 😭 pic.twitter.com/pQE72oZ1wR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 3, 2021

7 matches à jouer

Utilisé pour la première fois lors de la Coupe arabe de la FIFA en 2021, le stade 974 accueillera sept matches lors de la prochaine Coupe du monde. Pendant la phase de poules, six affrontements auront lieu, dont celui de la France face au Danemark le 26 novembre. Puis le stade accueillera ensuite un seul huitième de finale avant de disparaître, entre le vainqueur du groupe G, le groupe du Brésil, et le deuxième du groupe H. Une chose est sûre, le Qatar aura connu d’incroyables premières lors de l’organisation de cette Coupe du monde. Et le Stade 974 entrera dans l’histoire dans quelques semaines.