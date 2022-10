Lille et Lens pensent à Mateusz Wieteska (INFO Média Foot)

Belle trouvaille du Clermont Foot Auvergne, Mateusz Wieteska se fait remarquer pour ses débuts en Ligue 1. Selon nos infos, deux clubs français sont déjà intéressés par son profil pour la saison prochaine.

Dans le rayon des bonnes pioches du dernier mercato estival, Clermont a eu le nez creux en s’attachant les services du capitaine du Legia Varsovie, Mateusz Wieteska. A 25 ans, ce solide défenseur central apporte beaucoup de sérénité au collectif clermontois. Un transfert à 1,3 million d’euro qui pourrait vite être rentabilisé par le Clermont Foot Auvergne. D’autant plus si le club parvient à le revendre à prix d’or dans les mois à venir, ce qui pourrait clairement être le cas.

Lille et Lens le surveillent

Selon nos infos, deux clubs français ont déjà flashé sur Mateusz Wieteska. Le premier n’est autre que le RC Lens, toujours à l’affût des bonnes affaires. En pleine course à l’Europe, les Lensois pensent déjà à la saison prochaine et à la nécessite de renforcer un secteur défensif toujours important pour jouer les premiers rôles. Toujours dans le Nord, c’est le LOSC qui a coché le nom de Mateusz Wieteska.

Cap sur la Coupe du Monde

La trouvaille du Clermont Foot Auvergne ne va pas rester dans l’ombre très longtemps. Lillois et Lensois pourraient en effet avoir de la concurrence très rapidement puisque Mateusz Wieteska a de grandes chances de disputer la prochaine Coupe du Monde avec la Pologne. A l’instar de Duje Caleta-Car, ancien joueur de l’OM qui avait profité du Mondial 2018 avec la Croate pour se hisser en finale et voir sa valeur exploser, Wieteska pourrait profiter de l’exposition au Qatar pour prendre encore plus de valeur.