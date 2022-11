Qui est Andrey Santos, le trésor brésilien que Luis Campos veut signer au PSG ?

Le mercato dans le monde du football ne s’arrête jamais vraiment. Désireux de faire mieux cet été, le PSG a identifié plusieurs pistes pour l’avenir, dont un jeune Brésilien qui fait parler en Europe en ce moment : Andrey Santos. Né en 2004, Santos a joué son premier match professionnel il y a presque un an avec son club de Vasco de Gama.Suscitant un intérêt de plus en plus grandissant de la part de différents clubs européens, le Brésilien pourrait très vite rejoindre l’Europe, le PSG par exemple qui a fait de lui une cible. Luis Campos a déjà pris les devants.

A seulement 18 ans, Andrey Santos fait déjà beaucoup de bruit en Europe dans le monde du football. Il a commencé à jouer à 7 ans dans son club de Vasco de Gama et a impressionné au fil des années chez les équipes jeunes, étant repéré comme une grande promesse. Capitaine des moins de 17 ans, il signe son premier contrat professionnel en 2020 avec son club, qui le fera débuter un an plus tard à ce niveau. Si le jeune Brésilien est promis à un grand avenir dans ce sport, son club ne semble pas prêt à le voir partir puisqu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2027.

🎥 Andrey Santos Highlights

💭 18 years of age and already touted as the next big defensive midfielder coming out of Brazil.

❓With FC Barcelona interested in him, is he the Busquets replacement?

pic.twitter.com/HciMQURyhg

— Barça Spaces (@BarcaSpaces) September 3, 2022