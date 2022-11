Andrey Santos, Endrick… Quelle serait la meilleure affaire pour le PSG ?

Le PSG chasse de nouvelles pépites brésiliennes pour cet hiver. Mais entre Andrey Santos et Endrick, quel serait le meilleur coup possible pour Paris ? Au regard des besoins parisiens, avantage Andrey Santos !

Entre le Paris Saint-Germain et le Brésil, l’histoire d’amour ne date pas d’hier. Avec Raí, Ronaldinho et Nenê par le passé ou plus récemment Thiago Silva, Marquinhos et Neymar, nombreux sont les Brésiliens ayant laissé leur trace dans la capitale. Et la romance brésilienne pourrait bien se renforcer de nouveau du coté du PSG, en piste pour recruter deux nouveaux prodiges que tous les plus gros clubs européens s’arrachent déjà.

Les nouvelles pépites de le formation brésilienne

Ce n’est une nouvelle pour personne : le Brésil est sans doute l’un des meilleurs pays du monde en termes de formation, et constitue une véritable pépinière de talents. Dernièrement, c’est le jeune Endrick, âgé de seulement 16 ans, qui est propulsé sur le devant de la scène. Malgré son jeune âge, l’avant-centre compte déjà 3 buts en professionnel avec son club formateur de Palmeiras. Le jeune buteur s’est déjà fait un nom dans le monde entier, et est désormais courtisé par les plus grands clubs d’Europe, comme Chelsea et le Real Madrid, en plus du PSG. Les rumeurs évoquent déjà une offre de 45 millions d’euros en provenance de la capitale française.

Le PSG déjà sur le coup

Endrick n’est cependant pas le seul jeune talent brésilien qui fait saliver l’Europe. Andrey Santos, milieu de terrain de 18 ans évoluant à Vasco de Gama, possède déjà une certaine expérience en professionnel, avec presque 40 matchs au compteur. Cette saison, il a grandement contribué à la montée de son équipe en Serie A, saison au cours de laquelle il a côtoyé un certain Nenê, malgré une différence d’âge de 23 ans entre les deux joueurs. S’il fallait choisir entre les deux pépites brésiliennes, laquelle serait prioritaire pour rejoindre la capitale ? Compte tenu de l’armada offensive parisienne, une arrivée au milieu de terrain serait sans doute plus utile, d’autant plus qu’Andrey Santos possède déjà une certaine expérience, ce qui n’est pas encore le cas d’Endrick.