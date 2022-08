Monaco veut 70 M€ pour Disasi, le PSG a déjà un accord avec le joueur (INFO Média Foot)

Dans le sprint final du mercato, le PSG tente de faire un coup inattendu avec Axel Disasi. D’accord avec le joueur contractuellement, Paris va devoir sortir le chéquier pour convaincre Monaco…

Le PSG n’y arrive pas pour Milan Skriniar. Comme pour Bernardo Silva avec Manchester City, Luis Campos se confronte à un club qui ne veut pas vendre : l’Inter Milan. Les demandes financières des Milanais sont délirantes puisque pour laisser partir son défenseur slovaque, qui n’a plus qu’un an de contrat, l’Inter réclame plus de 70 millions d’euros… Si Paris a accepté de gros efforts financiers en allant jusqu’à 60 millions d’euros, bonus compris, impossible de payer plus que ce prix. Alors Luis Campos active un plan B.

Une alternative nommée Axel Disasi.

Accord PSG/Disasi

Selon nos infos, le dossier est bien avancé. Avec le joueur, en tout cas. Le PSG a en effet déjà trouvé un accord contractuel pour un bail de cinq saisons, et une sixième année en option. D’accord également sur les bases d’un salaire, qui n’a pas filtré, Paris et Axel Disasi sont alignés. Mais encore faut-il convaincre l’AS Monaco. Et ça, ce n’est pas gagné…

Monaco veut 70 millions

Interrogé ce dimanche après le nul entre Paris et Monaco, Axel Disasi a indiqué être heureux sur le Rocher : « On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais je ne me prends pas la tête. Ce soir, j’étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu’il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas ». Mais face à l’offensive parisienne, tout devient possible… Pour cela, il faut venir à bout du Rocher. Selon nos sources, c’est un gros Rocher gourmand… Pour laisser partir Axel Disasi à quelques heures de la fin du mercato, l’ASM réclame 70 millions d’euros. De son côté, le PSG n’ira pas au-delà de 50 millions d’euros. Un écart énorme qui donne la tendance de ce dossier et sa faisabilité…