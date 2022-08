Caen et Le Havre tentent un gros coup pour Edouard Michut (PSG) !

Après avoir vu le transfert d’Edouard Michut à Sunderland (championship) capoter, deux clubs de Ligue 2 se lancent à la poursuite de la pépite du PSG.

Les discussions pour Edouard Michut étaient plus qu’avancées. A tel point que la pépite du PSG était en Angleterre pour finaliser son départ et signer à Sunderland ! Mais un revirement de situation change la donne. A priori, Paris a souhaité inclure une clause de dernière minute dans ce prêt avec option d’achat, ce qui n’a pas plu au club de Championship, la deuxième division anglaise. Le dossier est donc terminé et Edouard Michut est sur le chemin du retour en France.

🚨 Le PSG a ajouté au dernier moment une clause dans le transfert d’Édouard Michut, REFUSÉE par Sunderland. ❌ Le joueur revient à Paris pour s’entraîner. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/YHTcB3wFe6 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2022



Pour autant, son avenir n’est pas totalement réglé. A 19 ans, Michut est sur le départ et recherche une destination pour avoir du temps de jeu. Selon nos infos, deux clubs de Ligue 2 viennent donc d’activer le dossier. Il s’agit de Caen et du Havre. Les deux écuries normandes sont à la lutte pour tenter une offensive de dernière minute ! Milieu offensif prometteur du PSG, Edouard Michut a clairement besoin de jouer pour s’aguerrir et évoluer au plus haut-niveau dans quelques saisons. Deuxième division anglaise ou française, la donne est approchante. Surtout si c’est pour garnir l’effectif d’un candidat à la remontée en Ligue 1 comme Caen !