Ils se sont servis du PSG pour négocier ailleurs… Le Top 3 des filous de l’été ! 

Très ambitieux cet été, le PSG a été l’un des grands acteurs du mercato. Et comme souvent, le club parisien a été utilisé par des agents afin de permettre à certains joueurs de mieux négocier ailleurs… Une technique vieille comme le monde : qui marche toujours !

1/ Robert Lewandowski

Véritable figure incontournable du Bayern Munich, Robert Lewandowski était la principale attraction du mercato estival cette année. Mais comme pour tous les joueurs de son rang, la concurrence était évidemment très présente. Dans les dossiers du PSG, le Polonais aurait même été cité lors d’une réunion entre Luis Campos, le conseiller du club, et Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski. Campos, dans sa volonté d’apporter du renfort au trio Messi-Neymar-Mbappé, avait logiquement la star du Bayern dans le viseur. Mais il n’est pas facile d’acquérir un tel joueur. D’abord parce que le Bayern avait bien envie de garder sa pépite, puis parce que le Barça a fait de Lewandowski sa priorité cet été. Réputé proche du PSG, Pini Zahavi a naturellement intégré Paris dans la boucle des discussions. Parfait pour lui permettre de négocier au mieux avec le club prioritaire aux yeux de Lewandowski : le Barça ! Zahavi sait mieux que personne à quel point Paris et Barcelone se haïssent depuis que Neymar, puis Messi, ont signé au PSG. Il a simplement eu à glisser le nom du PSG comme candidat à la signature de son joueur pour que le Barça accélère sa proposition. En grandes difficultés financières, les Catalans ont miraculeusement trouvé des sous pour signer le Polonais…

En 3 matchs Lewandowski a inscrit 4 buts soit autant qu’Eden Hazard avec le Real Madrid en 4 saisons 🤣🤣 pic.twitter.com/zGLhsUTkWl — Lewandowski France 🇵🇸 (@LewyFrance_) August 31, 2022

2/ Seko Fofana

Il fait les beaux jours du RC Lens depuis des mois et son histoire avec le club lensois va continuer. Seko Fofana, l’une des belles révélations de la saison 2021-2022, était aussi dans les petits papiers du PSG depuis quelques temps. Un nom parmi tant d’autres, Paris ayant une liste longue comme le bras de joueurs identifiés comme « à potentiel ». Au poste de Seko Fofana, Luis Campos avait une priorité : Bernardo Silva. L’Ivoirien n’était pas un premier choix aux yeux du Portugais, juste une piste explorable. La preuve, c’est au moment d’accélérer les discussions pour un possible départ de Seko Fofana, son agent est venu au chevet du PSG pour relancer le sujet d’un éventuel transfert. Comme nous l’avons publié, Paris a repoussé la proposition ! S’il est exact que Paris a fait le premier pas en signifiant son intérêt au représentant de Seko Fofana, ce dernier a bien utilisé ce contact pour pouvoir négocier par ailleurs… En effet, à la surprise générale, la veille de la fermeture du mercato estival, Seko Fofana a… prolongé ! Le capitaine lensois reste et s’engage jusqu’en juin 2025, pour le plus grand bonheur des fans. Même si, en toile de fond, son agent prépare aussi une potentielle sortie cet hiver ou dans un an. Avec un transfert plus important pour Lens, qui dispose d’un contrat plus long avec son joueur désormais.

Bollaert plongé dans l’obscurité pour Seko Fofana qui signe sa prolongation de contrat dans le rond central, célébré par ses coéquipiers avec des flammes qui jaillissent de partout. Même HBO n’a jamais atteint un tel niveau de mise en scène pic.twitter.com/t407Gb2MZF — Scipion (@Scipionista) August 31, 2022

3/ Christopher Nkunku

Excellent avec son club, le RB Leipzig, Christopher Nkunku fait les beaux jours du club allemand, notamment grâce à la saison dernière qu’il a conclue avec 35 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Des prestations qui lui ont permis d’être appelé en équipe de France par Didier Deschamps, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar… Et qui s’intéressait à lui cet été ? Le PSG… Formé à Paris, Christopher Nkunku est toujours surveillé par ses anciens dirigeants. Une surveillance toute relative puisque le PSG n’aime pas vraiment remettre le couvert avec ses ex…

Meilleurs buteurs du Top 5 européen (en club) en 2022 : 28 ⚽️ Mbappé 🇫🇷

26 ⚽️ Benzema 🇫🇷

23 ⚽️ Nkunku 🇫🇷

22 ⚽️ Lewandowski 🇵🇱

19 ⚽️ Ben Yedder 🇫🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 21, 2022



Vendu 13 millions d’euros à l’été 2019, on n’image mal Paris dépenser 5 fois plus pour le faire revenir trois ans plus tard. Aussi fort soit Christophe Nkunku. Pour autant, le nom du PSGdans la liste des supposés prétendants a permis à ses agents de pouvoir négocier au mieux une prolongation de contrat avec Leipzig. Voilà le Français désormais lié au club allemand jusqu’en juin 2026. Parfait pour voir venir l’avenir !