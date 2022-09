Les débuts d’Ethan Mbappé au PSG, ça donne quoi ?

Après Kylian, c’est au tour d’Ethan Mbappé de faire ses grands débuts avec le PSG. A 15 ans, il a fait ses premiers pas en Youth League. L’occasion pour les supporters parisiens de découvrir ce nouveau talent du club.

Dans la famille Mbappé, Kylian n’est plus le seul à faire tourner les têtes… Depuis quelques mois, son petit frère, Ethan, embrasse lui-aussi une carrière de footballeur. Et c’est au PSG qu’il a choisi de signer son premier contrat (un contrat aspirant, jusqu’en juin 2024). A seulement 15 ans, le voilà classé comme son aîné dans la catégorie des phénomènes.

Mais en est-il vraiment un ?

Des débuts prometteurs en Youth League

Surclassé avec les U17 du PSG, et maintenant les U19, Ethan Mbappé est entré en jeu lors du premier match de Youth League, la Ligue des Champions U19. Sous la coupe de Zoumana Camara, il a pu montrer un aperçu de son talent. « C’est un joueur normalement U17, il a été surclassé comme Etienne Michut, explique son entraîneur. C’est un garçon qui donne satisfaction dans l’état d’esprit. On peut parfois dire qu’il y a une grosse pression sur lui ». 18 minutes de jeu dans lesquelles il a affiché une aisance, une qualité de passe et un sens du placement assez bluffant pour un gamin de 15 ans…

Ethan Mbappe vs Juventus (Youth League) 18 minutes, (15 years old)

pic.twitter.com/8mx0wi9NsG — PSG Comps (@CompsPSG) September 7, 2022

« C’est un gamin équilibré »

Il faut encore du temps pour qu’Ethan Mbappé montre bien plus, et sur la durée. Mais à son âge, il emprunte le prestigieux chemin d’une carrière qui pourrait clairement devenir prometteuse. D’autant plus que comme Kylian, le petit semble structuré. Laurent Glaize, ancien recruteur de Caen, interrogé par Eurosport : « C’est un gamin équilibré, bien éduqué qui est respectueux même s’il est forcément dans l’ombre de son frère aujourd’hui, ce qui n’est pas facile pour lui. Mais je le trouve posé et avec une vraie personnalité. En regardant ça de loin sans être tous les jours dans la famille, je trouve qu’il gère plutôt bien cette pression. Il ne se prend pas pour un autre même si on lui demande déjà des autographes plus pour son nom que pour ce qu’il a fait car il est encore très jeune. Mais sa chance, c’est d’être bien entouré ».

Fait toi une idée ici https://t.co/F8vI3Io8nB il y’a d’autres vidéos sur YouTube. Les gens sont trop sévère avec le petit. Laissons le juste évoluer et grandir — Jean_Elijah🇹🇬🇲🇱 (@JeanAssirimi) September 6, 2022



Il est encore beaucoup trop tôt pour imaginer de voir Kylian et Ethan évoluer ensemble. Mais d’ic un ou deux ans, lorsqu’Ethan Mbappé sera plus aguerri et expérimenté, il ne sera pas impossible de le voir chez les pros. Mais encore faut-il que son frangin soit encore au club et qu’il n’est pas rejoint le Real Madrid…