RC Lens : Trois pistes encore chaudes pour Seko Fofana, l’une des dernières petites bombes du mercato d’été !

Encore buteur le week-end dernier lors de la victoire de Lens face à Rennes, Seko Fofana ne manque pas de prétendants. Sous contrat jusqu’en 2024, l’Ivoirien a explosé la saison dernière et tout le monde veut s’arracher les talents du milieu de terrain. Mais il reste seulement deux jours avant la fin du mercato…

Le RC Lens continue son bonhomme de chemin. Après avoir enchanté les pelouses de Ligue 1 la saison dernière, le club a même longtemps joué une place européenne, jusqu’à terminer finalement septième. Dans ses rangs, les Lensois ont pu compter sur l’émergence d’un talent, Seko Fofana. L’Ivoirien de 27 ans, devenu le joueur le plus cher du club lors de sa venue en 2020, avait déjà suscité l’intérêt de nombreux observateurs lors de sa belle expérience à Udinese. Et ses récentes performances ne sont pas près de s’arrêter. Décisif cette saison déjà à deux reprises, Seko Fofana intéresse depuis des mois plusieurs grands clubs, français comme européens. La pièce maîtresse de l’effectif lensois est très courtisée mais le club souhaite évidemment garder sa pépite. A presque 48 heures de la fin du mercato estival, le principal intéressé ne ferme pas la porte à un départ.

Comment faire chavirer le stade Bollaert-Delelis ? Seko Fofana connaît la réponse 🤝#RCLSRFC (2-1) — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 29, 2022

Une belle liste de prétendants

Depuis la saison dernière, la liste des prétendants pour Seko Fofana n’a cessé de se rallonger. Et pour cause, l’Ivoirien est l’une des révélations de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Présent sur chaque match de Championnat avec Lens, le milieu de terrain est un élément indispensable. Et logiquement, tous veulent attirer Fofana dans leurs filets pour renforcer leur effectif. Après des débuts professionnels à Manchester City, il a déjà connu une expérience en Angleterre mais pas en Premier League. Interrogé sur son avenir, Seko Fofana a répondu franchement ce week-end. Et clairement, la porte est ouverte : « Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. Car je sais que je vais pouvoir m’exprimer, donner le maximum. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra. Tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations. Des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends.

Aujourd’hui, j’essaie de profiter de ces moments-là ».

Tout le monde est dessus !

C’est une opportunité qui peut s’offrir à lui alors qu’il reste deux jours : plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par lui, à commencer par West Ham qui serait prêt à lâcher une grosse offre. En Angleterre également, Arsenal l’aurait mis dans sa short list. En France, l’OM s’est positionné depuis quelques mois sur la venue de Seko Fofana à Marseille mais cette piste semble abandonnée. Mais Rennes, le dernier adversaire des Lensois, s’est renseigné la semaine dernière sur le milieu de terrain et semble chaud pour s’offrir Seko Fofana. Par le passé, Seko Fofana a aussi intéressé le PSG et l’AC Milan, deux autres grands clubs européens. Même si Paris a fini par le recaler, comme nous l’avons publié récemment… A deux jours de la fermeture du marché, quelles sont les véritables pistes ? Il y a en à deux. Un départ vers l’Angleterre, chez un gourmand de Premier League. Ou alors en France, où Rennes peut clairement assommer la concurrence grâce à son actionnaire principale, François Pinault.

Un départ retardé de Lens ?

S’il reste un peu plus de 48 heures avant la fin du mercato, Seko Fofana va devoir se dépêcher s’il veut jouer autre part. Le RC Lens a débuté formidablement sa saison et reste au contact du PSG au classement au bout de quatre journées. Avec trois victoires et un match nul, Lens est pour le moment troisième au classement. Et grâce à son incroyable élément Seko Fofana, le club espère rester dans les sommets de Ligue 1. C’est pourquoi la direction du club s’oppose à un départ du leader de l’équipe et qu’elle n’acceptera qu’une grosse offre pour faire partir l’Ivoirien. Mais comme Média Foot l’a révélé, un plan de vol existe pour un départ à l’hiver 2023…

Brice Samba sur Seko Fofana : « Non, il sera avec nous, il sera avec nous » #Rclens pic.twitter.com/MwW4AHSqrC — Laurent Mazure (@Laurentmazure) August 27, 2022



En même temps, quand les résultats sont là, il est difficile de faire partir son élément solide. Lors de l’exercice 2021-2022, Seko Fofana a par exemple reçu le Trophée UNFP du joueur du mois de septembre ainsi que le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain du Championnat de France. Des honneurs qui le voient figurer parmi l’équipe-type de cette même cérémonie des Trophées UNFP, symbole de la valeur qu’il représente à Lens. Ce transfert pourrait se jouer dans les tout derniers instants, alors qu’il reste un peu plus de 48 heures avant la fin du mercato estival.