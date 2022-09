En vidant le loft du PSG, Luis Campos va récupérer un très gros chèque !

En procédant à un ménage XXL dans le vestiaire, le PSG respire. Et Luis Campos pourrait offrir bien plus au club parisien dans quelques mois. Doha pourrait toucher un montant jamais perçu jusqu’ici.

Ils sont tous partis. Excepté Mauro Icardi, tous les indésirables du PSG ont trouvé une porte de sortie. Un miracle organisé par deux hommes : Luis Campos et Antero Henrique. Un duo de choc qui offre, pour la première fois, des nouvelles perspectives fondamentales au PSG. Terminé les placards à gros salaire, Paris respire et entrevoit la naissance d’un nouveau projet, sans arrière-pensée ni boulet pour le freiner.

80 millions d’euros dans le viseur !

En plus de s’être débarrassé de ses fantômes, le PSG peut de surcroît espérer une très, très bonne nouvelle dans un an. En effet, en plus des quelques économies de salaire réalisées grâce à ses départs – même si Paris continue de mettre la main à la poche pour un paquet d’entre eux… Pour Draxler, Wijnaldum ou encore Diallo, le PSG paye plus de la moitié du salaire des joueurs – le club peut espérer récupérer un gros chèque dans un an. Le journal L’Equipe a fait le calcul : « Autant d’opérations à double tranchant. Qui pourraient rapporter dans un scénario idéal jusqu’à plus de 80 M€ dans un an. Mais dont le rendement pourrait aussi se révéler nul tout en continuant de peser sur les comptes du club ».

Mécontent de l’échec de Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi applique sa propre méthode pour se débarrasser d’Icardi : pic.twitter.com/z1JZ5BZE0G — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) September 3, 2022

Icardi pour terminer le travail

Cette rentrée d’argent est encore hypothétique. Mais le PSG récoltera tôt ou tard ce qu’il est en train de semer. Il ne reste plus alors qu’un départ à boucler. Celui de Mauro Icardi. Attendu en Turquie, l’Argentin continue de profiter de ses week-end… Après Ibiza, il était récemment à Miami.