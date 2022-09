Une grande gueule du PAF impliquée dans un transfert en Ligue 1… (INFO Média Foot)

Au sortir d’un mercato qui aura été agité de toutes parts, en France comme en Europe, Média Foot récolte quelques petites indiscrétions de l’été. Et l’une concerne une personnalité de la télévision qui a œuvré pour le bien d’un transfert compliqué cet été…

Entre le monde du football et celui des journalistes, il y a des passerelles souvent très fines. Les joueurs deviennent consultants après leur carrière et de plus en plus de personnalités des médias prennent des fonctions au sein des clubs. Le dernier en date, c’est Julien Maynard, proche de Kylian Mbappé, nommé directeur de la communication au PSG. Le symbole de deux mondes qui se côtoient et qui s’entremêlent assez souvent. Notamment en période de mercato… Selon nos sources, un dossier a même vu l’intervention d’une grande gueule du PAF, habile connaisseur du ballon rond : Gilles Favard !

Décisif dans le dossier Richardson

Ce soir je serai au Havre pour voir mon ami @Gio_Castaldi et d’autres personnes peut-être ? — GillesFavard (@GillesFavard) September 2, 2022

Total soutien a JP.Caillot President du @StadeDeReims Monsieur Garibian bougez vous svp !! — GillesFavard (@GillesFavard) August 29, 2022



Historique consultant de la chaîne L’Equipe, Gilles Favard a été débarqué de l’émission du soir ces derniers mois. Visiblement, la direction du groupe n’apprécie plus trop ses prises de position. Mais avant d’enfiler le costume de « grande gueule » du programme animé par Olivier Ménard, Gilles Favard a dirigé une société de conseil dans le monde du football. Rendu tristement célèbre par l’affaire des faux billets de la Coupe du Monde 1998, le consultant aurait joué un rôle dans le transfert d’Amir Richardson, la petite pépite du Havre. Après des discussions complexes entre Reims et le Havre, le dossier a fini par se dénouer vers un transfert suivi d’un prêt, Amir Richardson étant désormais un joueur de Reims, prêté au Havre. Suffisant pour envisager un retour dans le milieu du foot pour l’ami Gilles Favard… ? A moins que ce ne soit une place chez Cyril Hanouna, dans l’émission de TPMP…