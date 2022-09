Nottingham Forest en mode Football Manager !

Le promu anglais a sûrement réalisé le mercato le plus fou de l’été. En effet, Nottingham Forest a enregistré 21 nouvelles arrivées ! Crédit photo : PA Images / Icon Sport.

Il y a quelques similitudes entre Nottingham Forest et le Paris Saint-Germain. L’écurie anglaise s’est mise à rêver plus grand cet été, comme le fait le PSG depuis 2011. La preuve puisque Nottingham a tout raflé sur le marché des transferts cet été. Après 23 ans d’absence en Premier League, le club double vainqueur de la Ligue des champions (1979, 1980) a recruté plus de vingt joueurs, un record fou outre-Manche que détenait Crystal Palace en 2013 avec 17 signatures.

162 millions d’euros de dépensés

Avec cette somme astronomique, on peut en faire des choses. Manchester United a acheté Antony et Lisandro Martinez à ce prix. Le Paris Saint-Germain a acheté Kylian Mbappé et Neymar à des montants bien supérieurs. De leur côté, les dirigeants de Nottingham Forest ont décidé de passer en mode carrière comme sur le jeu vidéo FIFA. Le promu en Premier League a mis le paquet et a recruté 21 joueurs, soit quasiment deux équipes complètes.

💰 Premier League’s biggest spenders this summer ◾️ Chelsea – £278.4m

◾️ Manchester United – £227.4m

◾️ West Ham – £179.15m

◾️ Tottenham – £172m

◾️ Nottingham Forest – £157.25m

◾️ Manchester City – £128.8m

◾️ Newcastle – £123m pic.twitter.com/XMzT75kM47 — Football Daily (@footballdaily) September 2, 2022

Certes, il n’est pas le plus connu mais le milieu de 22 ans, Morgan Gibbs-White, est la recrue la plus chère de Forest cet été, achetée contre presque 30 millions d’euros. Deux autres joueurs ont été délogés contre plus de vingt millions d’euros. Il y a Taiwo Awoniyi, le buteur fou de l’Union Berlin qui a marqué 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et qui a été délogé contre 20,50 millions d’euros. Neco Williams, jeune arrière droit prometteur de 21 ans formé à Liverpool a, quant à lui, été recruté pour 20 millions d’euros.

Freuler, Lodi, Niakhaté, Kouyaté….

Il y a aussi d’autres noms bien connus qui ont rejoint le navire des Reds comme les deux anciens de Manchester Utd, Dean Henderson et Jesse Lingard. Le milieu de l’Atalanta Bergame, Remo Freuler (30 ans), et le sénégalais Cheikhou Kouyaté (32 ans), vont aussi apporter toute son expérience au vestiaire du promu et à ses jeunes. Renan Lodi a aussi posé ses valises chez Forest, tout comme le Français Moussa Niakhaté, défenseur à Mayence depuis quatre ans. Enfin, Nottingham a aussi pioché en Ligue 1 avec les arrivées du Troyen Giulian Biancone contre 10 millions d’euros et du Bordelais Ui-Jo Hwang pour 2,50 millions d’euros, aussi tôt prêté à l’Olympiakos en Grèce.

🇧🇷 Renan Lodi makes his Forest debut

🇨🇭 Remo Freuler starts in midfield

🇸🇳 Cheikhou Kouyaté comes into defence Our side to face @ManCity 👊 pic.twitter.com/YMRarOca6l — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 31, 2022

Avec toutes ces arrivées, Nottingham compte un effectif de 30 joueurs. Avec deux victoires, deux défaites et un match nul à l’heure actuelle, Forest est 15e de Premier League.