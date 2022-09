OM : Le contre-pied total que personne n’a vu venir pour Bamba Dieng !

Tout proche de s’engager à Lorient dans le cadre d’un transfert, Bamba Dieng vient de mettre un crochet à tout le monde. L’attaquant de l’OM file vers… l’Angleterre !

C’est la grosse surprise du jour ! L’attaquant de l’OM, Bamba Dieng, ne signera pas à Lorient. Plus tôt dans la journée, nous vous indiquions que tout était pratiquement fait pour que son transfert en Bretagne se fasse d’ici ce soir. Notre confrère, Karim Bennani (Prime Vidéo), confirmait que le deal était très avancé entre l’OM et Lorient. Mais contre toute attente, Bamba Dieng fait demi-tour. Petit crochet, dont le Sénégalais a le secret… Et le voilà qui file tout droit vers l’Angleterre !

Leeds offre plus d’argent

Pour Bamba Dieng, Lorient a rehaussé son offre de 8 millions d’euros en ajoutant des bonus qui semblaient convaincre l’OM. Un pourcentage à la revente aurait certainement pu être inclus, l’OM espérant 10 à 15 millions d’euos pour son joueur. Mais un club anglais est passé par là… Il s’agit de Leeds ! Et comme toujours avec les écuries de Premier League, l’offre financière a fait la différence. Leeds offre plus à l’OM et plus à Bamba Dieng en salaire. Lorient ne fait pas le poids, la messe est dite…

Mercato 🚨

Dossier Bamba Dieng

L’offre de Leeds est supérieure à celle de Lorient

Dieng qui ne voulait pas aller en Angleterre a changé d’avis ce matin.

L’OM et Leeds discutent actuellement. Contrairement à ce qui a été dit, il n’est pas encore dans l’avion. — Karim Bennani (@KarimBennani_) September 1, 2022

Il n’a pas voulu prolonger ?

En pole position pour signer Bamba Dieng, Leeds va faire une belle affaire… Formé à l’OM, le Sénégalais est une belle promesse du championnat de France. La volonté de s’en débarrasser est d’ailleurs assez étrange. Il n’est pas impossible que Pablo Longoria ait souhaité prolonger son talent mais que ses représentants aient freiné, ce qui a scellé le sort du Marseillais. Actuellement, son bail court jusqu’en 2024. Pour sécuriser le dossier, l’OM a sûrement voulu régler cela dès cet été. Cela expliquerait ce changement de position soudain, car Bamba Dieng faisait partie des plans du club pour l’avenir.

Combien pour l’OM ?

🚨C’est fait pour Bamba Dieng à Leeds.

Le joueur va s’envoler vers l’Angleterre pour signer son contrat de 4 ans.

Opération de 10M€, bonus inclus. (@David_Ornstein) #TeamOM pic.twitter.com/UAOZpIGRpV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 1, 2022



La question qui brûle les lèvres des supporters, à présent, c’est de savoir combien l’OM va récupérer dans cette histoire… Mis à prix à 15 millions d’euros, prêt à le lâcher pour 8 millions d’euros et des bonus, Pablo Longoria a certainement bien négocié avec Leeds pour lui garantir la vente de son protégé. Au-dessus des 10 millions d’euros, cela semblerait un minimum. A 15 millions d’euros, on serait sur une bonne affaire.