Coupe du Monde 2022 : Quelles équipes ont le plus impressionnées lors des qualifications ?

Voir Cacher le sommaire Brésil

Argentine

Danemark

Allemagne

A quelques semaines de la Coupe du Monde, Média Foot revient sur les équipes qui ont tiré leur épingle du jeu lors des qualifications. Brésil, Argentine, Danemark et Allemagne sont les bons élèves et auront une carte à jouer au Qatar.

Brésil

L’équipe de Tite a terminé en tête des qualifications de la zone CONMEBOL avec 17 matchs sans défaite sur la campagne. Le Brésil a été largement au-dessus de ses adversaires sur la campagne de qualifications, ils ont démarré en remportant 11 des 12 premiers matches. Avec seulement 5 buts encaissés en 17 matchs, c’est la meilleure défense de la zone sud-américaine mais aussi la meilleure attaque avec 40 buts marqués. Le potentiel offensif de la Seleçao est l’un des meilleurs au monde avec Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison ou encore Antony. Le Brésil, l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde devrait être parmi les favoris pour aller jusqu’au bout au Qatar. Malgré leurs cinq étoiles sur le maillot, le Brésil n’a plus remporté la Coupe du Monde depuis 2002. Depuis, la Selecao a été décevante sur les précédentes éditions, avec sa meilleure performance des deux dernières décennies en 2014 lorsqu’elle avait atteint les demi-finales de sa Coupe du Monde avant d’être humilié par l’Allemagne. L’édition 2022 pourrait être la dernière chance pour Neymar de faire face à son destin qui est de ramener une sixième Coupe du Monde au peuple brésilien.

Cette fois-ci sera peut-être la bonne. Capitaine à 22 ans de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2010, puis bientôt capitaine à 35 ans au Qatar en 2022. L'incarnation du blason argentin. pic.twitter.com/IvcIhevDUO — 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🪄🇦🇷 (@reyllinho) September 30, 2022

Argentine

L’Argentine s’est qualifiée pour la Coupe du Monde après avoir terminé deuxième des qualifications de la zone CONMEBOL, la même que le Brésil. L’Albiceleste est invaincu sur sa campagne de qualifications, les hommes de Lionel Scaloni ont remporté 11 matchs et fait six nuls sur les 17 rencontres disputées. Avec 39 points pris sur 51 possibles, les coéquipiers de Lionel Messi impressionnent, eux qui avaient lutté jusqu’au bout pour se qualifier pour la dernière édition en Russie. Le secteur défensif répond présent avec seulement 8 buts encaissés, ce qui en fait la deuxième meilleure défense du continent derrière le Brésil. Les Argentins sont dans une forme impressionnante depuis le titre conquis lors de la Copa America 2019, avec une série de 33 matchs sans défaite. Un pic de forme qui arrive à point nommé pour l’Albiceleste qui part désormais à la chasse d’un trophée qui lui échappe depuis 36 ans. Ce sera la 13e participation consécutive de l’Argentine à la Coupe du monde, qui a participé à chaque édition depuis 1974. Après une énorme déception après avoir échoué en finale lors de l’édition 2014, l’Argentine tentera désormais de reconquérir ce trophée pour la première fois depuis 1986. L’Argentine entamera sa route vers le titre contre l’Arabie saoudite le 22 novembre !

Danemark

Avec un départ canon de huit victoires en huit matchs dont 27 buts marqués et aucun encaissé, le Danemark s’est qualifié pour la Coupe du Monde avec la manière. Les Danois ont finalement terminé leurs campagnes de qualifications avec 27 points pris sur 30 possibles, 9 victoires en 10 rencontres. Une victoire contre l’Autriche 1-0 a validé la qualification du Danemark pour la prochaine Coupe du Monde. Emmenée par Kasper Hjulmand, cette équipe déploie une force collective impressionnante, une force qui est peut-être née suite aux événements du 12 juin 2021 et l’horrible arrêt cardiaque de Christian Eriksen sur le terrain, qui a solidifié encore plus les liens au sein de cette équipe. Le Danemark a connu par la suite un parcours héroïque à l’Euro se hissant jusqu’en demi-finale. Sur les qualifications, cette équipe marque en moyenne 3 buts par match, en effet les Danois ont fait trembler les filets à trente reprises en seulement 10 matchs. Du côté défensif, c’est encore plus impressionnant avec seulement trois buts encaissés. Le Danemark est une équipe attrayante à voir jouer qui répond présent des deux côtés du terrain. Une audace qui leur a permis de s’imposer à deux reprises face à l’équipe de France, championne du monde en titre en Ligue des Nations. Alliez cette unité et ce football attrayant et très efficace qu’ils produisent, et il n’est pas étonnant que le Danemark soit considéré comme un outsider très sérieux au Qatar.

En cas de victoire finale à la Coupe du Monde, chaque joueur allemand touchera 400.000€ de prime de victoire finale. 💰🇩🇪 Qualification en 8èmes : 50.000€

Qualification en demi-finale : 100.000€

Troisième place : 200.000€

Finaliste : 250.000€ pic.twitter.com/900qqBnhli — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 25, 2022

Allemagne

L’Allemagne est la première équipe de la zone Europe à avoir décroché son billet pour la Coupe du Monde au Qatar. Avec neuf victoires en dix matchs de qualifications, les Allemands ont une nouvelle fois été impitoyables envers leurs adversaires. Avec Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Muller, Timo Werner, Jamal Musiala ou encore Kai Havertz, l’Allemagne possède un potentiel offensif phénoménal. Résultat ? 36 buts marqués en dix matchs lors des qualifications. De l’autre côté du terrain, la défense dirigée par son gardien Manuel Neuer se porte plutôt bien avec seulement quatre petits buts encaissés. L’Allemagne semblait en fin du cycle surtout après son élimination précoce à l’Euro, mais l’arrivée d’Hansi Flick au poste de sélectionneur national a redressé la barre. L’ancien entraîneur du Bayern avec qui il a tout gagné semble avoir refait de l’Allemagne une machine de guerre. Une tendance qui s’est confirmée après l’humiliation donnée à l’Italie en Ligue des Nations sur le score de 5-2. Les champions du monde 2014 auront désormais une chance de rattraper leur élimination embarrassante de la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Au Qatar, ils seront un prétendant plus que sérieux au titre de champion du monde et viseront bien évidemment une cinquième étoile !