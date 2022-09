Ligue 1 : Le Top 3 des fils qui ont repris le flambeau de papa

Le foot, c’est une histoire de famille. Et la Ligue 1 permet à certaines de perpétuer la tradition avec des « fils de » qui ont relevé le défi de suivre la même carrière que papa.

Comme souvent dans le football, de nombreux joueurs suivent les traces de leur père en mettant leurs crampons et reprennent le flambeau sur les terrains de Ligue 1. Cette année, plusieurs joueurs perpétuent la tradition familiale en France, dont Léo Leroy, Valère Germain et Khéphren Thuram. L’occasion de revenir sur ces trois fils d’anciens footballeurs.

3/ Léo Leroy

A quelques années près, le fils aurait pu jouer avec le père dans la même équipe. Baigné dans le monde du football depuis sa naissance, Léo Leroy a suivi les traces de son père en intégrant Châteauroux à la fin de son parcours junior, trois ans après la retraite de Jérôme Leroy dans ce même club. Depuis l’année dernière, le fils connaît même les joies de la Ligue 1 à Montpellier au poste de milieu de terrain. A 22 ans, Léo Leroy est encore en pleine progression et peut rêver d’une belle carrière basée sur celle de son père. Pas vraiment attendu comme un grand talent du football, il a tout de même largement sa place en Ligue 1.

📊 Léo Leroy est le joueur qui a délivré le plus d’avant-dernières passes avant un but en Ligue 1 cette saison (4). #TeamMHSC pic.twitter.com/2la8iMVOLQ — MHSC Database (@MHSCdatabase) September 16, 2022

2/ Valère Germain

Comme Léo Leroy, Valère Germain est né à Marseille et joue maintenant à Montpellier. Et son père, Bruno, a également connu une carrière professionnelle au plus haut niveau. A 30 ans, Valère a déjà une belle expérience puisqu’il sort d’un beau parcours marseillais entre 2017 et 2021. Valeur sûre de l’effectif, il espérait même signer à l’étranger. Convaincant partout où il passe, Valère Germain continue à Montpellier mais joue moins en ce début de saison. Auteur d’un doublé lors du carton montpelliérain face à Brest fin août, il peine à se lancer. Sur les traces de son père, il compte déjà plus de 250 matches en Ligue 1.

🔴 OFFICIEL ! Valère Germain signe à Montpellier ! 🎥 @MontpellierHSC pic.twitter.com/FrssUh7pSM — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2021

1/ Khéphren Thuram

Parmi ces trois joueurs, c’est sûrement lui qui a le nom le plus dur à porter car Lilian Thuram est un des joueurs français les plus réputés. D’autant plus que son frère aîné, Marcus, suit aussi une belle carrière dans le football en Bundesliga. Formé à Monaco, Khéphren Thuram vient de fêter son centième match sous les couleurs niçoises.Milieu défensif efficace, il progresse de mois en mois et peut espérer connaître une belle saison avec les Aiglons. Même si le club a du mal à gagner dernièrement, Nice reste difficile à faire flancher, grâce à la présence de Khéphren Thuram notamment.