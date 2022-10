Ce joueur que le PSG va suivre de très, très près lors du match contre le Benfica…

Après un sans-faute sur les deux premières rencontres de son groupe de Ligue des Champions, le PSG affronte le Benfica. Et il y a un joueur qui retiendra tout particulièrement l’attention de Luis Campos : Gonçalo Ramos, jeune pépite du club, dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines.

Actif cet été pour le mercato estival, le PSG n’a cessé d’essayer de renforcer son effectif, sous les commandes de Luis Campos qui a pour objectif de gagner la Ligue des champions. Et c’est justement cette compétition qui intéresse plus que tout les Parisiens. Après avoir battu la Juventus (2-0) puis le Maccabi Haïfa (1-3), c’est au tour du Benfica Lisbonne de se présenter à la bande à Messi. Et cette rencontre sera très surveillée du côté de la direction parisienne. En effet, un élément de l’effectif lisboète intéresse tout particulièrement Paris : Gonçalo Ramos. Les discussions entre les deux clubs n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente mais le PSG pourrait se positionner pour plus tard sur le cas de la jeune pépite de 21 ans.

Gonçalo Ramos : « La Coupe du Monde 2022 ? Si je continue à travailler comme je le fais actuellement, tout est possible. » 🇵🇹🔴⚪️ pic.twitter.com/TqdG5x2trO — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) September 5, 2022

Un gros coup à jouer

Formé au Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos a vite gravi les échelons puisqu’il joue son premier match professionnel en 2020, alors âgé à peine de 19 ans. Lors de ce match, il inscrit à cette occasion les deux premiers buts de sa jeune carrière. Il continue en parallèle à se faire remarquer avec les jeunes du Benfica, notamment en Youth League. Des performances qui lui valent une prolongation de contrat avec son club formateur, jusqu’en 2025.Le jeune attaquant portugais est dans les tablettes de plusieurs grands clubs européens et il représente un énorme coup dans le mercato. Estimé à une quinzaine de millions d’euros, l’offre est belle pour s’approprier le talent de la jeune pépite du plus grand club du Portugal. Sur le coup cet été, le PSG s’est positionné pour Ramos dans les mois à venir.

Un jeune joueur déjà décisif

Finaliste de l’Euro U19 en 2019 avec le Portugal, Gonçalo Ramos a également impressionné en sélection puisqu’il termine meilleur buteur de la compétition. Avec le Benfica, il a aussi marqué les esprits en inscrivant son premier but en Ligue des champions l’année dernière face à Liverpool, dans un match fou. Décisif pour se qualifier pour la phase de poules, Gonçalo Ramos a même permis à son équipe de dominer largement son barrage contre le Dynamo Kiev en doublant la mise à l’extérieur. Décidé à rester avec le Benfica pour le moment, sa performance contre le PSG sera très surveillée par le clan Campos. Malgré l’échec cet été, Luis Campos n’a pas dit son dernier mot sur le cas du Portugais. Et la rencontre contre Paris va lui permettre de montrer ce dont il est capable…