Ciblé par le PSG, il pourrait faire beaucoup de mal à l’OM en Ligue des Champions…

Parmi les adversaires de l’OM en Ligue des Champions, un joueur du Sporting Lisbonne sera à surveiller de près. Manuel Ugarte, jeune pépite uruguayenne du milieu de terrain, dans le viseur du PSG pour 2023. Un crack en puissance !

Dans la continuité de construire un effectif solide pour 2023, le PSG s’est déjà bien positionné pour accueillir Manuel Ugarte dans ses rangs cet été. Mais l’Uruguayen va pour le moment rester au Sporting Portugal et sera a priori sur le terrain pour affronter l’OM en Ligue des champions. S’il continue à briller avec le club portugais, la piste pourrait s’envoler pour Luis Campos car il pourrait s’attirer de nombreux prétendants. Sous contrat avec le Sporting jusqu’en 2026, il disposerait d’une clause libératoire de 60 millions d’euros.

Le célèbre Jorge Mendes comme agent

Il n’a que 21 ans mais Manuel Ugarte fait partie des plus grands talents d’Europe. Et sa carrière est gérée par le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes, qui gère la carrière de Cristiano Ronaldo, mais aussi celle de Vitinha et de Renato Sanches, d’où la position du PSG sur l’Uruguayen. Pépite du championnat du Portugal, Manuel Ugarte a déjà connu une première expérience en Ligue des champions puisqu’il a joué face à Manchester City lors de l’élimination du club en huitièmes de finale. Après avoir débuté sa carrière professionnelle à 15 ans chez lui en Uruguay, Manuel Ugarte a enchaîné en intégrant la Liga Bwin. Solide techniquement, il est un élément indispensable du milieu de terrain. Meneur de jeu incontournable, son profil fait beaucoup parler en Europe et il se pourrait que le jeune prodige pose des problèmes à l’OM.

Un danger à venir pour l’OM ?

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Sporting Portugal, l’avenir est pour l’instant au Portugal pour lui. Manuel Ugarte pourrait poser des problèmes aux Marseillais lors de leur affrontement. A l’aise, il fait bien circuler le ballon sur le terrain et contrôle parfaitement la défense de son équipe, jusqu’à bien lancer les contres. Mardi, les Marseillais devront faire attention pour contrer les plans de Manuel Ugarte. Le jeune Uruguayen pourrait exploser aux yeux du monde dans les mois à venir et son talent semble indéniable. Dans la précieuse bataille du milieu de terrain, encore plus en Ligue des Champions, l’OM devra clairement le mettre sous surveillance.