MU : Antony arrive pour une somme folle !

C’est désormais officiel, Manchester United a fait sauter la banque pour s’attacher les services d’Antony. L’ailier brésilien a été officialisé ce mercredi par les Red Devils après être parti au clash avec son ancien club, l’Ajax Amsterdam. Crédit photo : ProShots/Icon Sport.

Il voulait réaliser son rêve de gosse, c’est désormais chose faite pour Antony. Les Red Devils ont annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert du prodige brésilien de 22 ans. « Manchester United a trouvé un accord avec l’Ajax pour le transfert d’Antony, sous réserve d’une visite médicale, de la finalisation des conditions du joueur et d’une autorisation internationale » a déclaré le club mancunien dans un communiqué. Antony avait rallié Manchester ce dimanche soir . La nouvelle coqueluche d’Old Trafford ne devrait pas faire ses débuts à Leicester ce jeudi.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴 #MUFC

Le voici le transfert de l’été pour Erik ten Hag. L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a en effet rapatrié un autre de ses anciens protégés après Lisandro Martinez, et contre un gros chèque. Ce transfert est le plus gros transfert de l’été, en attendant le 31 août à 23h59. Il devance de loin ceux de Darwin Nunez (75M), Erling Haaland (60M) ou encore Aurélien Tchouaméni (80M).

Cette somme lunaire fait aussi de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de Manchester United. Seul Paul Pogba, reparti cet été à la Juventus, est au dessus puisque son come-back en 2016 avait eu lieu pour 105 millions d’euros. Dans le top 10, on retrouve néanmoins beaucoup de joueurs de l’effectif actuel : Harry Maguire (87M), Jadon Sancho (85M), Bruno Fernandes (63M), Anthony Martial (60M), Fred (59M), Lisandro Martinez (57M), Aaron Wan-Bissaka (55M). Jamais deux sans trois puisque deux premières offres de 80 et 90 millions d’euros avaient déjà été déclinées par le champion d’Eredivisie.

Official and confirmed. Antony joins Manchester United on permanent deal for €95m guaranteed fee plus €5m in add-ons, as expected. 🚨🇧🇷 #MUFC

Contract until June 2027 with option until June 2028.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/vfNGvu80GG

