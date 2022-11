Sénégal : L’âme de Sadio Mané plane sur le Qatar…

La mort dans l’âme, Sadio Mané ne pourra finalement pas disputer la Coupe du Monde pour cause de blessure. Les Sénégalais devront donc faire sans leur buteur providentiel, mettant considérablement à mal leurs ambitions initiales.

Il y a quelques jours, Sadio Mané avait entamé sa course contre la montre pour se rétablir à temps pour disputer le Mondial 2022. Le joueur du Bayern Munich se savait très attendu avec sa sélection, dont il devait être à la fois le meneur d’hommes et le leader offensif. Après plusieurs jours de suspens, le verdict est finalement tombé : le Sénégalais ne sera pas en mesure de disputer la compétition. Un immense coup dur pour lui, mais également pour les espoirs de tout un peuple.

Une blessure plus grave que prévue

Touché le 8 novembre lors d’un match de championnat contre le Werder de Breme, Sadio Mané a tout d’abord semblé en mesure de tenir sa place au Qatar. Alors que tout le peuple sénégalais était accroché aux moindres déclarations concernant l’ancien de Liverpool, ce dernier ne pourra finalement pas tenir sa place. Après un début de saison convaincant avec un bilan de 11 buts et 4 passes décisives, l’homme aux 92 sélections avec les Lions va laisser orpheline l’attaque sénégalaise, qui aurait pourtant bien eu besoin de lui.

Footballer Maximilian Scharfetter (Wolfsberger AC) shared a photo with Sadio Mané after undergoing surgery in Innsbruck [📸 IG/maxischarfetter7] pic.twitter.com/3QL1hk6kjq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 20, 2022

Des ambitions revues à la baisse ?

Placé dans le groupe A avec les Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur, le Sénégal semble largement être en mesure de passer le premier tour. Les vainqueurs de la CAN 2022 arrivaient au Qatar plein d’ambitions, avec l’envie de faire au moins aussi bien qu’en 2002, où la sélection sénégalaise avait atteint les quarts de finale. Avec l’absence du deuxième du dernier ballon d’or, le Sénégal semble tout de suite bien moins armé pour jouer les premiers rôles et réaliser un parcours digne ce de nom. A moins que l’absence de leur attaquant vedette ne donne un seulement d’âme à ses coéquipiers…