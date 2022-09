Ces joueurs de Ligue 1 que le PSG et Luis Campos ont placé sous surveillance…

Luis Campos vient à peine de boucler son mercato 2022 qu’il pense déjà à la suite. Et le PSG a déjà plusieurs pistes en tête, notamment en Ligue 1. Voici les noms…

En véritable expert du marché des transferts, Luis Campos a été recruté à la fin de la saison dernière pour renforcer l’effectif parisien dans le but de gagner enfin la Ligue des Champions. Si le mercato estival vient de se terminer avec des objectifs pas tous cochés pour le Portugais, il garde les yeux sur certains joueurs qu’il a cochés en Ligue 1 pour un futur recrutement.

Khéphren Thuram

Le plus jeune fils de Lilian Thuram évolue à l’OGC Nice depuis 2019 et y a déjà croisé la route de Christophe Galtier, entraîneur à cette époque-là. Avec quasiment 100 matches sur les terrains de Ligue 1 à 21 ans à peine, Khéphren Thuram est dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines et pourrait bien faire son arrivée à Paris dès la saison prochaine pour renforcer le milieu de terrain du club de la capitale.

Khephren Thuram that is all! pic.twitter.com/sIXIydgEc4 — MartyByrde (@BBrownCFCVT) September 4, 2022

Alban Lafont

Alban Lafont, le gardien du FC Nantes, serait dans les petits papiers du PSG lui aussi. Prêté par la Fiorentina, il signe officiellement en 2021 avec les Canaris, remportant ainsi la Coupe de France en fin de saison dernière. Si les choses sont beaucoup plus compliquées en ce moment pour Nantes, Alban Lafont a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens lors de la victoire de Nantes face au PSG (3-1) en février dernier. Auteur d’une performance XXL, le portier avait été très en vue ce soir-là, barrant la route à de nombreuses reprises aux stars du PSG. Sous contrat encore jusqu’en 2024, Lafont reste dans le viseur du PSG.

Axel Disasi

Il était l’un des dossiers du PSG en cette fin de mercato estival mais Axel Disasi restera pour le moment à Monaco. Dans sa quête de renforcer leur effectif, les Parisiens ont pensé au Franco-Congolais au cas où leur premier choix, Milan Skriniar, ne se concrétisait pas. Le défenseur central de 24 ans a été formé au Paris FC avant d’intégrer le Stade de Reims et Monaco depuis 2020. Dans le viseur du PSG, Disasi a eu la bonne idée de faire une bonne prestation, loin d’être passée inaperçue, face au club de la capitale le 28 août dernier. Mais les Monégasques en demandaient 50 millions d’euros, une somme bien trop importante pour le moment.

Axel Disasi au PSG ? Il répond : « On est en période de mercato donc c’est normal qu’il y ait des rumeurs. Je me concentre avec l’AS Monaco. C’est pas fermé ? Ça se passe très bien (rires) ( @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/CBWIKGb5kZ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 28, 2022

Lovro Majer

Alors que le PSG se penchait sérieusement sur la piste du Croate pour renforcer son effectif avant la période de mercato estival, Lovro Majer a sérieusement fait comprendre qu’il n’était pas intéressé par une évolution du côté du club de la capitale. Motivé pour rester à Rennes pour le moment, le milieu de 24 ans espère encore s’acclimater et apprendre à mieux parler français. Sans volonté de changement pour le moment, Lovro Majer reste tout de même une piste de Luis Campos.