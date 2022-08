Leicester pense à Alban Lafont (Nantes) (INFO Média Foot)

A la recherche d’un gardien de but, Leicester regarde du côté de la Ligue 1 et du FC Nantes. Le profil d’Alban Lafont plaît énormément. Ses prestations depuis un an plaident clairement en sa faveur.

Après des débuts prometteurs à Toulouse, Alban Lafont a tenté de s’exporter en Italie, à la Fiorentina. Expérience mitigée pour le portier français qui a décidé de revenir en France pour se relancer. Et le FC Nantes a eu le nez creux… Depuis deux saisons, Lafont fait partie des meilleurs gardiens du championnat de France. Ses prestations sont souvent bluffantes et sa première sortie de la saison 2022-2023, contre Angers (0-0) confirme son état de forme. Si les Canaries n’ont pas encaissé de but face aux Angevins, c’est principalement grâce à leur portier. Et ses performances ne laissent pas le mercato insensible…

Un clean sheet et une prestation de grande qualité pour @AlbanLafont 🧤 #SCOFCN pic.twitter.com/fSdc5sHzGu — FC Nantes (@FCNantes) August 8, 2022

Leicester le surveille de près

En Angleterre, un club de Premier League a les yeux rivés sur lui. Selon nos infos, il s’agit de Leicester. Après avoir vendu Kasper Schmeichel à Nice, les Foxes veulent recruter un nouveau talent. Comme Média Foot l’a publié, Yann Sommer (Borussia Monchengladbach) et Odysseas Vlachodimos (Benfica Lisbonne) sont pistés. Et selon nos infos, Alban Lafont est également surveillé de très près par Leicester. Un dossier complexe puisque le FC Nantes n’est pas du tout vendeur. Mais en cas de belle offre, supérieure à 20 millions d’euros, comment refuser ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, Alban Lafont a encore un bel avenir devant lui. A 23 ans, il a les épaules pour la Premier League. Des garçons comme Ilan Meslier (Leeds), Alphonse Aréola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham) ou encore Brice Samba (Nottingham avec de rejoindre Lens) ont tous réussi à s’imposer.