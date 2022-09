Nice – Angers, le match de la peur ! Des têtes pourraient tomber…

Avant la trêve internationale, Angers doit gérer un déplacement périlleux sur la Côte d’Azur. En cas de défaite, le SCO pourrait vivre des jours mouvementés avec le probable départ de son entraîneur, Gérald Baticle.

Angers vient de connaître sa première victoire de la saison mais la situation est plus que critique pour l’entraîneur Gérald Baticle. Ce dernier a d’ailleurs laissé échapper une déclaration en conférence de presse après la victoire contre Montpellier, où il a exprimé qu’il « faut être uni et soudé dans un club ». Des paroles qui laissent penser que l’entraîneur des Angevins est en danger à son poste alors que le club doit affronter l’OGC Nice ce dimanche. Dans une saison 2022/2023 marquée par la relégation de quatre clubs de Ligue 1, la course au maintien a très mal démarré pour Angers, car seul Ajaccio a moins bien commencé.

La tension monte d’un cran à Angers, Gérald Baticle en très mauvaise posture… https://t.co/s2ZnNe0Iyw #SCOAngers — MediaFoot (@MediaFootInside) September 14, 2022

Une défaite interdite pour Baticle

Même si le club est parvenu à enfin gagner cette saison, le danger est toujours bien présent pour Angers. Le club doit absolument sortir de la zone de relégation et pour ces équipes qui jouent le maintien, chaque match est très important. A Nice dimanche, Angers affrontera une équipe pas forcément dans la forme de sa vie non plus. Si la défaite semble interdite pour Gérald Baticle, il peut espérer un vrai regain de forme en cas de victoire tant l’écart entre le milieu et le bas de classement est infime. Le club est déjà en train de préparer sa restructuration et il pourrait accueillir un nouvel entraîneur à sa tête si les choses continuent sur le mauvais chemin.

Hicham Boudaoui a joué milieu axial ce week-end, et Lucien Favre a beaucoup aimé. De bon augure 🙌 pic.twitter.com/kYYeuuSgue — Lucarne DZ 📐 (@lucarne_dz) September 12, 2022

Un nouveau recruteur pour relancer Angers

Agent de joueur qui a déjà aidé Angers par le passé en dénichant quelques jeunes pépites, Jalal Benalla a été choisi comme le nouveau recruteur de l’équipe pour aider le club à relancer la dynamique. Avec seulement huit buts inscrits pour 18 encaissés, le SCO a des grosses lacunes et a la pire défense de Ligue 1 pour le moment.Dénicheur de talents comme Mohamed Ali Cho et Jeff Reine-Adelaïde quand il était déjà à Angers, Benalla est peut-être le signe d’une volonté de restructuration du club, et Gérald Baticle pourrait faire ses valises très prochainement.

Nice doit enchaîner

Il n’y a pas que pour Angers que cette rencontre est importante. Du côté de Nice, également, on se doit d’enchaîner pour éviter de filer vers la trêve internationale ave des doutes plein la tête. L’arrivée tardive de Lucien Favre a perturbé le recrutement et le début de saison des Aiglons. Douzième au classement, l’OGC Nice n’est pas à sa place au regard de son effectif. La victoire à Ajaccio (0-1) a fait du bien aux têtes, et le nul en Conférence League contre le Partizan (1-1) confirme qu’il y a du mieux. Mais il faut enchaîner et prendre les trois points ce dimanche. C’est impératif pour se rapprocher du wagon de tête et mettre en place une bonne dynamique. Nice évitera aussi de trop gamberger si Angers, au plus mal, venait à l’emporter. Atterrir dans le Top 10 avant l’automne serait une bonne chose. En attendant de meilleures, dans les semaines et mois à venir.