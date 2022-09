Zaïre-Emery, la dernière pépite du PSG aura-t-elle vraiment sa chance ?

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la formation du PSG, Warren Zaïre-Emery fait partie du groupe pro. Un profil qu’apprécie énormément Christophe Galtier et qui pourrait clairement avoir du temps de jeu dans les semaines et mois à venir…

A seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà partie de l’effectif professionnel du PSG. Le jeune Français formé au club de la capitale a déjà disputé deux matches cette saison en Ligue 1 en rentrant sur le terrain au cours de la partie. Réputé comme l’un des meilleurs en France, le centre de formation du PSG délivre encore une nouvelle pépite. Déjà présent dans l’effectif de Mauricio Pochettino lorsque celui-ci était entraîneur malgré le fait qu’il n’ait pas disputé de match sous son commandement, Zaïre-Emery est un joueur très précoce qui pourrait exploser dans les mois qui arrivent si Christophe Galtier continue à lui laisser sa chance de temps en temps.

📲 Warren Zaïre Emery sur Instagram : « Fier de débuter en Ligue 1 et d’écrire l’histoire du PSG 🙏❤️💙 » pic.twitter.com/NpmXJzlly9 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 6, 2022

Une progression grandeur nature

Remarqué lors de ses années juniors au club, Warren Zaïre-Emery est bien en avance sur son âge. Né en 2006, il s’est fait remarquer lors de la tournée au Japon cet été. A l’aise aux côtés des plus grandes stars parisiennes, le Français fait preuve d’une sérénité et d’une technicité incroyables pour un joueur de cet âge. Christophe Galtier rappelait récemment que le milieu de terrain est « surprenant de maturité et de clairvoyance » et étonne même ses coéquipiers puisque Nuno Mendes a été étonné : « Je pense qu’il a ce qu’il faut pour continuer avec l’équipe première, il doit tout donner car c’est le plus jeune du vestiaire ».

Un destin à la Camavinga ?

En autre grand talent issu d’un centre de formation français, en l’occurrence rennais, Eduardo Camavinga a montré la voie à d’autres jeunes footballeurs. Rapidement repéré, son passage au niveau professionnel a été une énorme réussite et il peut se targuer d’évoluer dans un des plus grands clubs européens aujourd’hui. C’est exactement ce que peut imaginer Warren Zaïre-Emery, un talent très précoce également. Même s’il n’y a pas beaucoup de place dans cet effectif bien chargé du PSG, le jeune Français peut espérer sur ses quelques apparitions pour montrer de quoi il est capable au plus haut niveau à son âge.