Entre Galtier et le PSG, ça sent bon la grande histoire d’amour qui dure…

Christophe Galtier a réussi son baptême du feu. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG a prouvé sa valeur. Et il est désormais possible d’imaginer un bel avenir pour lui à Paris.

Christophe Galtier est sûrement l’un des entraîneurs les plus connus de Ligue 1 des dernières années. Mais à son arrivée au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, des questions ont émergé par rapport à son expérience avec un grand club européen. Placé à ce poste dans le but de gagner enfin la Ligue des champions, Galtier réussit un parcours sans faute pour le moment. Jamais le PSG n’avait connu un tel démarrage au début de la saison de Ligue 1. Jamais avare dans ses déclarations et confiant dans ses choix tactiques, Christophe Galtier a une expérience déjà bien fournie sur les pelouses de Ligue 1. Et avec un grand effectif à sa disposition, le Marseillais peut espérer mener à bien l’objectif à atteindre.

Verratti : “Entraîner le PSG est quelque chose de difficile. Christophe Galtier a fait du très bon boulot jusqu’ici, c’est un entraîneur intelligent.” ❤️💙 (via @AntonioAquilino) pic.twitter.com/oFTRmRlMeL — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2022

Un démarrage parfait

Auteur d’une belle préparation estivale avec sa nouvelle équipe, Christophe Galtier a ensuite magnifiquement bien enchaîné au début de la saison de la Ligue 1. Le PSG réalise festival sur festival et surdomine ses adversaires, même si l’OM n’est pas encore distancé au classement. Avec 25 buts inscrits pour 4 encaissés lors des sept premières journées, le PSG a prouvé son énorme potentiel avec ses grandes stars en forme. Si l’équipe est touchée par quelques polémiques depuis quelques semaines, les résultats sportifs, eux, sont excellents. Christophe Galtier en est le principal artisan car il propose à chaque un plan de jeu convaincant, même si tout n’est pas parfait.

Christophe Galtier et Luis Campos auraient lancé une mission d’envergure au vestiaire parisien en début de saison : finir la saison de Ligue 1 invaincu ! ❤️💙 Un record jamais réalisé dans l’histoire du championnat français. 👀 🗞 – @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/hs0EoOnMLg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 20, 2022

Un beau duo avec Campos

A la suite de sa nomination à la tête de l’équipe, Galtier s’est associé à Luis Campos pour parfaire l’effectif durant le mercato estival. Recruté pour remettre à niveau l’effectif parisien, le Portugais est un véritable expert du marché des transferts et il est aussi un des acteurs majeurs de la réussite de Galtier au PSG. L’un des principaux objectifs de ce mercato était de faire de la place le plus possible parmi les joueurs indésirables, un but atteint. Et même si tout n’a pas été réussi en termes de nouvelles recrues, Galtier a largement convaincu ses dirigeants et peut espérer rester longtemps.