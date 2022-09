Youth League : Le PSG écrase la Juventus !

La section U19 du Paris Saint-Germain a lancé les débats face à la Juventus lors de cette première journée de Youth League. Ce mardi après-midi, les jeunes parisiens ont étrillé (5-3) les transalpins. Crédit photo : Anthony Dibon/Icon Sport.

L’acte un est lancé entre le Paris Saint-Germain et la Juventus à quelques heures du choc qui aura lieu au Parc des princes ce mardi soir. La jeunesse parisienne a montré le chemin à suivre à ses idoles Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. L’équipe entraînée par Zoumana Camara s’est imposée (5-3) lors de cette première journée de Youth League au Camp des Loges. L’addition était déjà salée à la mi-temps puisque Paris maitrisait les débats en menant (5-1) grâce à un doublé d’Ilyes Housni (17 ans), et des réalisations d’Ismael Gharbi (18 ans), Noha Lemina (17 ans) et Warren Zaïre-Emery, bien connu par Christophe Galtier et son staff.

Le PSG s’est ensuite relâché en seconde période mais sans trembler. Et visera le deux sur deux mercredi prochain en Israël face au Maccabi Haïfa. Zoumana Camara et ses jeunes, leaders du groupe H, ont prévenu l’Europe et ses jeunes centres de formation. Un fait marquant avec l’entrée en jeu d’Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, à la 72e minute.

15-year-old Ethan Mbappé, the brother of Kylian, makes his UEFA Youth League debut! pic.twitter.com/ms9VVp3xV4 — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) September 6, 2022

Warren Zaïre-Emery, un crack affolant

Il n’a que 16 ans mais il a déjà tout d’un très grand au milieu de terrain. Le natif de Montreuil a écœuré la formation turinoise en inscrivant un véritable but d’anthologie à la 7e minute de jeu, le but du (2-0). Celui qui compte déjà deux apparitions en Ligue 1 avec l’équipe première, un total de 10 minutes, a effectué un rush solitaire depuis sa moitié de terrain avant d’ajuster un petit ballon piqué pour tromper le portier adverse. Le talent brut francilien a sûrement marqué des points vis à vis de Christophe Galtier et du staff parisien.

A seulement 16 ans, ce dernier a effectué la dernière tournée estivale au Japon. Il apparaît régulièrement dans les groupes du coach parisien depuis la reprise. C’était le cas contre l’AS Monaco et à Nantes où il n’est pas rentré en jeu. Des débuts prometteurs.