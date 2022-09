FC Nantes : Ce couac de Kita prend encore plus d’ampleur…

Après avoir manqué de prolonger Randal Kolo Muani, Waldemar Kita peut d’autant plus s’en mordre les doigts après la convocation de l’attaquant français par Didier Deschamps…

Formé au FC Nantes, Randal Kolo Muani a commencé sa carrière professionnelle chez les Canaris avant de partir cet été du côté de l’Eintracht Francfort. Avant-centre efficace dans son nouveau club, le Français est très convaincant depuis quelques semaines et il peut même avoir l’occasion de faire ses premiers pas en Equipe de France bientôt, alors que Didier Deschamps l’a appelé pour la trêve internationale. Alors que la situation est compliquée à Nantes, la direction des Canaris peut s’en vouloir d’avoir laissé partir ce talent, alors que le projet était de prolonger son contrat. Le FC Nantes galère en Ligue 1 cette saison et s’est lourdement incliné en Ligue Europa contre Qarabag.

Une prolongation ratée qui coûte cher

Talent du centre de formation nantais, Randal Kolo Muani était parti sur une prolongation de contrat avec les Canaris avant son départ à Francfort cet été. Au cœur d’une équipe dont la direction connaît quelques agitations, le Français termine finalement son aventure avec Nantes et laisse une équipe en situation de crise entre son entraîneur et le président Waldemar Kita. Le mercato estival a été vécu comme un échec par l’entraîneur Antoine Kombouaré, qui a estimé qu’il devait s’occuper du côté sportif. Le conflit entamé avec le président a compliqué les choses pour le FC Nantes qui n’a pas pu se relever de cette perte coûteuse puisque le club est en perte de vitesse.

On va réctifier quelque chose Kolo Muani on s’en fou éperdumment qu’il soit parti libre parce-que :

– Kita l’a toujours méprisé

– Il est le meilleur joueur nantais sur ses 2 saisons complètes, il nous maintient en L1 puis fait gagner le 1er titre à Nantes depuis 2001 pic.twitter.com/T5dw6HDPwQ — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) September 16, 2022

Un talent déjà appelé en Equipe de France

Le coup final a peut-être été porté par l’annonce de Didier Deschamps de sélectionner Kolo Muani parmi ses joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations. En bonne forme avec sa nouvelle équipe, il a déjà inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en Bundesliga, même si son club stagne en milieu de classement. Le Français peut maintenant de quelque chose de beaucoup plus grand en Equipe de France et à 23 ans, il pourrait exploser dans les prochaines semaines. A l’aise techniquement au milieu de terrain, le Français aura peut-être l’occasion d’exprimer son potentiel à quelques semaines d’une Coupe du Monde…