Une pépite de Ligue 1 tape dans l’oeil de Luis Campos, le PSG à l’affût !

En quête de nouveaux talents, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur une pépite du Stade Rennais. Après Lovro Majer, c’est au tour de Warmed Omari, défenseur de 22 ans, d’être sur les tablettes du PSG.

Très en vue avec son club formateur, Warmed Omari figure dans les petits papiers du conseiller du PSG, Luis Campos. Auteur d’une belle saison 2021-2022 avec le Stade Rennais, il pourrait permettre de combler la déception de l’échec du transfert de Milan Skriniar. Jeune pépite de 22 ans, il a terminé son parcours junior avec Rennesavant de signer son premier contrat professionnel avec le club breton en juin 2020. Mais ce n’est qu’à partir de la saison suivante qu’il joue en Ligue 1 et devient titulaire indiscutable de l’effectif de Bruno Génésio. Absent depuis le début de la saison après une opération, Omari pourrait voir le PSG entamer des discussions cet hiver pour le mercato.

Un joueur sur les radars européens

Alors qu’il a dû subir une opération en raison de douleurs trop fréquentes aux adducteurs, Warmed Omari prouve qu’il a bien travaillé la saison dernière à son poste de défenseur central et plusieurs clubs européens ont coché son nom pour un recrutement futur, à l’image de Luis Campos. Défenseur intelligent et capable de bien lire le jeu, il a disputé 34 matches de Ligue 1 la saison dernière avec le Stade Rennais. C’est d’ailleurs son entraîneur Bruno Génésio qui en fait la meilleure présentation puisque selon lui, Warmed Omari est « un joueur très complet […] très juste techniquement. Il a une qualité de relance assez impressionnante ».

Des qualités qui n’ont pas échappé au conseiller du club de la capitale.

L’art de la passe par Warmed Omari ➡️✅#SRFCFCGB pic.twitter.com/AWmjhzvEIn — Léo Toudoné (@LeoToudone) January 16, 2022

Un plan B à Skriniar ?

Alors que le PSG n’est pas parvenu à s’offrir Milan Skriniar cet été, le Slovaque prendrait même le chemin d’une prolongation avec l’Inter Milan. Priorité de Luis Campos, ce dernier pourrait donc oublier cette piste et se tourner vers le défenseur rennais. S’il n’a pas encore repris la compétition, le Français devrait être placé sous haute surveillance et il est possible de le voir débarquer au PSG la saison prochaine.