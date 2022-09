Considéré comme un pestiféré avant l’été, il redevient l’un des meilleurs joueurs du monde !

Pointé du doigt il y a encore quelques semaines pour son manque de professionnalisme, Ousmane Dembélé est certainement l’un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Enfin le déclic pour le champion du monde français ?

Pépite du centre de formation du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a débuté sa carrière professionnelle avec le club breton où il fait un passage remarqué. Continuant sa route vers le Borussia Dortmund, il est annoncé comme le remplaçant de Neymar au FC Barcelone en 2017, quand le Brésilien a pris la direction du PSG. Transféré pour 105 millions d’euros, le deuxième transfert le plus cher à l’époque, Dembélé est considéré comme une étoile montante alors qu’il est âgé de 20 ans à peine. Mais au fil des années, il est critiqué pour son manque de professionnalisme et il est touché par de nombreuses blessures. Mais à l’approche de la Coupe du monde, il semble être revenu au plus haut niveau.

Une hygiène de vie critiquée

Depuis son arrivée au Barça, Ousmane Dembélé est souvent pointé du doigt pour son manque de professionnalisme dû à une hygiène de vie incompatible avec la vie d’un joueur professionnel. Victime de plusieurs blessures au fil des ans, le potentiel vu en lui dans ses jeunes années a du mal à se faire ressentir et il rencontre des difficultés pour convaincre parfois. Trop souvent touché par les blessures, les critiques le touchent ces dernières années mais elles ne semblent pas le freiner dans ses objectifs. De retour à haut niveau, il pourrait faire des étincelles prochainement dans un club qui a connu de grandes difficultés ces derniers temps.

Un retour au plus haut niveau au bon moment

Depuis la fin de la saison dernière, Ousmane Dembélé est plus convaincant et il soigne un peu plus ses statistiques avec le Barça puisqu’il a délivré treize passes décisives en 21 matches de Liga. Cette saison, il a déjà marqué à deux reprises et a offert deux passes. Malgré la défaite du club catalan contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a fait deux offrandes lors du premier match en Ligue des champions, confirmant alors son retour en forme. De très bon augure à un peu moins de deux mois de la Coupe du monde. S’il reste régulier, Dembélé pourrait vite s’imposer comme l’un des tout meilleurs joueurs du monde, une très bonne nouvelle quand on connaît la situation actuelle des Bleus. Même si Dembouz vient de se blesser, ce n’est que partie remise pour les semaines à venir…