Skriniar, Kimpembe, Sergio Ramos… Le PSG a pris un gros risque

Faute d’avoir recruté un défenseur central supplémentaire cet été, le PSG a pris un vrai risque. La blessure de Kimpembe en témoigne, si Sergio Ramos rechute, Paris se retrouvera dans une situation très compliquée en défense.

Véritable priorité du mercato estival de Luis Campos, Milan Skriniar n’a pas conclu avec le PSG. Mais le conseiller du club parisien ne veut pas lâcher l’affaire car il sait que le club a besoin d’un renfort en défense, alors que Kimpembe est blessé et Sergio Ramos peut ne pas toujours se montrer d’une grande aide. Avec ce début de saison excellent, le PSG caracole en tête de la Ligue 1, écrasant quasiment tous ses adversaires. Et le début en Ligue des champions a été réussi. Mais si le PSG s’est renforcé dans tous les secteurs du jeu cet été, il a surtout privilégié le milieu de terrain.

Un échec de mercato

En spécialiste du marché des transferts, Luis Campos a tout de même connu un échec important cet été. En voulant recruter Milan Skriniar, défenseur central de l’Inter Milan, le conseiller du club s’est pris un mur. Pas forcément contre un départ, le Slovaque a finalement pris la décision de rester en Italie pour le moment. En fin de contrat à l’issue de la saison 2022-2023, Skriniar était une grande priorité pour renforcer la défense centrale mais les deux équipes n’ont pas trouvé d’accord pour son transfert. Mais Luis Campos ne s’avoue pas vaincu et souhaite vraiment acquérir le joueur slovaque. Seul problème : celui-ci ne semble pas plus intéressé que cela pour rejoindre le PSG.

Des difficultés défensives à venir ?

La première inquiétude de la saison en termes de résultats pourrait arriver assez vite côté parisien. Blessé en toute fin de match contre Brest, Presnel Kimpembe sera absent environ six semaines, ce qui pose problème pour Galtier. Aux côtés de Sergio Ramos, dont on peut douter de la solidité physique après une saison 2021-2022 marquée par les blessures, le Français était une valeur sûre mais avec cette absence, le PSG doit absolument trouver une solution pour pallier cette absence. La piste Milan Skriniar était parfaite mais elle semble désormais loin… Ne pas avoir pris de plan B est une prise de risque. En espérant que Paris ne s’en morde pas les doigts s’il y a un blessé de plus dans les semaines à venir.