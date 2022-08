Cette recrue de Leonardo qui pourrait tout changer au PSG…

Si le mercato de Luis Campos devrait permettre au PSG de monter encore d’un cran, il y a un joueur qui peut transformer l’équipe dans le secteur défensif cette saison. Une star qui peut devenir une véritable clé.

Tous les supporters du PSG sont focalisés sur le mercato parisien. Dans le sens des départs, comme des arrivées, ça bouge tous les jours ! Luis Campos a lancé la machine à transferts et jusqu’au 31 août, l’effectif pourrait connaître bien du changement… Mais la saison parisienne pourrait voir l’un de ses éléments fondateurs ne pas venir du mercato estival. En effet, en coulisses, on nous confirme qu’un joueur devient central dans la stratégie de Christophe Galtier. Et ce n’est pas un joueur de Luis Campos.

Mais bien de… Leonardo !

Sergio Ramos, le nouveau patron

Si le projet du PSG est clairement dessiné, construit et pensé autour de Kylian Mbappé, dans le vestiaire et sur le terrain, Christophe Galtier s’appuie aussi sur un autre pilier : Sergio Ramos. Gêné par des blessures à répétition la saison dernière, l’Espagnol s’est refait une santé. Attendu au tournant cette saison, Sergio Ramos pourrait jouer un rôle essentiel au PSG pour 2022-2023. Si son corps le laisse tranquille, il pourrait être ce patron qui manque tant à Paris depuis des années… Marquinhos, irréprochable, a trop souvent pêché dans les matchs à fort enjeu. Avec le taulier Ramos dans la boutique, Paris ne risque plus rien !

🗣 | Galtier 🇫🇷 en conf de presse : « Sergio Ramos 🇪🇸 ? Il fait partie des cadres du vestiaire. Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, il apporte l’exigence du très haut niveau. Ces joueurs m’apportent l’expérience que je n’ai pas. Il est prêt pour cette année. »#CF63PSG I #PSG pic.twitter.com/JspG4MoCye — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2022

Pas de Coupe du Monde…

Amusante curiosité, c’est donc une recrue estampillée Leonardo qui pourrait clairement apporter un plus au PSG de Luis Campos. Un Sergio Ramos au sommet de sa forme, c’est tout simplement une clé de réussite essentielle pour la Ligue des Champions. Un rouage qui manque à Paris, très clairement. Et puis, pour permettre à Sergio Ramos de tenir une saison pleine, l’Espagnol pourra profiter de la coupure hivernale. Retraité de la Roja, l’ex-international n’ira pas à Doha. Il pourra ainsi soigner des éventuels bobos et se préparer au mieux pour la seconde partie de saison. Du pain béni pour Paris !