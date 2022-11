L’Inter Milan dégaine un contrat pour Skriniar, le PSG offre beaucoup plus (INFO Média Foot)

Selon nos infos, le dossier Skriniar vient de connaître une grande évolution. L’Inter Milan est officiellement passé à l’action avec une proposition de nouveau contrat. Mais le Slovaque maintien sa préférence pour le PSG, qui offre beaucoup plus.

Milan Skriniar n’a plus que 8 mois de contrat avec l’Inter Milan. Et après avoir refusé toutes les offres de transfert l’été dernier, même celle dépassant les 50 millions d’euros, les Milanais sont persuadés de pouvoir prolonger leur défenseur slovaque. Après avoir multiplié les déclarations dans la presse italienne, les décideurs nerazzurri ont fini par passer à l’action. En effet, selon nos infos, l’Inter Milan vient de transmettre sa première proposition à Milan Skriniar.

Un contrat de 4 ans

Après des débuts en Serie A sous les couleurs de la Sampdoria, Milan Skriniar a rejoint l’Inter Milan en 2017. Un transfert à environ 35 millions d’euros et la confirmation du potentiel de l’international slovaque, l’un des meilleurs à son poste en Italie. Pour tenter de le conserver, les dirigeants milanais viennent de lui transmettre une proposition. Nos sources indiquent qu’il s’agit d’un contrat de quatre saisons.

Le PSG propose plus

Quelle est la position de Milan Skriniar face à cette offre ? Le Slovaque et ses représentants ne donnent pas suite à la proposition de l’Inter Milan. Pour le moment, Skriniar est toujours dans l’optique d’un départ et sa destination n°1 reste le PSG. Il aurait aimé signer à Paris l’été dernier, déjà. Il n’a pas souhaité aller au clash et s’est rangé derrière la position de ses dirigeants. Mais avec une situation de contrat qui lui est favorable, Milan Skriniar a les cartes en main et sera seul décisionnaire de son avenir. Le challenge proposé par le PSG lui plaît. Et financièrement, l’offre parisienne est plus élevée que ce que l’Inter Milan peut lui offrir. Face aux difficultés économiques de l’écurie milanaise, il y a peu d’espoir que l’Inter puisse faire des miracles.