PSG : La signature d’une recrue pourrait se décanter dans la semaine…

Sur la piste de Milan Skriniar, le PSG pourrait obtenir la signature du Slovaque dès janvier si l’Inter Milan est éliminé de la Ligue des Champions. Verdict d’ici le 1er novembre, donc…

Très actif sur le dossier Milan Skriniar depuis cet été, le PSG avait dû abandonner la piste parce que l’Inter Milan ne semblait pas du tout prêt à laisser son défenseur central. Elément jugé indispensable dans le club italien, le Slovaque n’était pas contre un nouveau départ au PSG. Mais depuis le début de la saison, toute cette affaire autour de lui n’a apporté que du négatif pour lui puisqu’il a du mal à être efficace sur le terrain. L’attention portée sur lui a aussi un effet important sur l’équipe puisque l’Inter Milan a du mal à avancer en ce début de saison.

Mais le PSG pourrait avoir le dernier mot dans cette histoire… quanto gasano Skriniar e Onana, trasudano leadership da tutti i pori pic.twitter.com/YRJhXrCrhe — 𝒪𝓁𝑔𝒶 🍂 (@skri_bare_) October 14, 2022

Une priorité de Campos

Dans le viseur de Luis Campos depuis cet été, Milan Skriniar était proche de signer au PSG mais l’Inter Milan, visiblement très attaché à son joueur, a mis à la hausse la valeur de son défenseur central. Le Slovaque est toujours l’une des priorités du conseiller du club puisque le club ne semble pas prêt à lâcher l’affaire. Skriniar est en fin de contrat à la fin de la saison et l’Inter en demandait au moins 80 millions d’euros quand le PSG ne voulait pas verser plus de 60 millions. Mais à force d’exiger le Slovaque, le club de la capitale pourrait avoir gain de cause.

🔴 L’Inter Milan n'a toujours pas discuté d’une prolongation avec Milan Skriniar. Pour l’heure, aucune réunion ne serait programmée avec l’entourage du joueur. 🗞️ @cmdotcom pic.twitter.com/1W1gyDX19x — Vibes Foot (@VibesFoot) October 22, 2022

Une condition pour le départ

Récemment, l’Inter Milan a indiqué au PSG que les discussions concernant Milan Skriniar reprendront si le club italien échoue à se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Perturbé par tous ces échanges, l’Inter n’a pas commencé sa saison de la meilleure des manières mais tient bon en Europe. Septième de Serie A, le club est bien placé pour continuer son aventure puisque le Barça, troisième du groupe C pour le moment, doit absolument battre le Bayern pour espérer se qualifier. L’Inter, deuxième avec trois points d’avance sur le club catalan, affrontera Viktoria Plzen la semaine prochaine, un club qui a bien du mal à exister dans ce groupe.