LOSC : Adam Ounas, la très bonne pioche du dernier mercato…

De retour en France après une aventure italienne, Adam Ounas est la très bonne surprise du début de saison lillois. Technique, percutant et efficace, l’ancien bordelais est rayonnant.

Adam Ounas navigue entre la France et l’Italie depuis le début de sa carrière professionnelle. Formé à Bordeaux, il signe son premier contrat pro avec les Girondins à 18 ans et intéresse les clubs européens. C’est donc Naples qui s’approprie le jeune Franco-Algérien en 2017 mais il peine à convaincre avec son nouveau club. Prêté lors de la saison 2019-2020 à Nice, il retourne ensuite en Italie, à Cagliari et Crotone avant de retrouver son club au début de l’exercice 2022-2023. Mais en fin de mercato, Adam Ounas rejoint Lille et devient un élément très probant depuis son arrivée.

Il faut souligner qu’Adam Ounas n’est pas encore à 100% de ses capacités, et il revient petit à petit à son niveau.

La suite de l’histoire risque de faire mal aux défenseurs de la Ligue 1.#LOSCTFC pic.twitter.com/csDd9cw7uk — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 17, 2022

Nouveau départ le dernier jour du mercato

Un peu plus en difficulté ces dernières années qu’au début de sa carrière professionnelle, Adam Ounas c’est construit une belle expérience à Naples où il a pu disputer des rencontres en Ligue des champions et en Ligue Europa. Pas toujours convaincant, il est régulièrement prêté pour avoir du temps de jeu. A 25 ans, Adam Ounas revient maintenant en France où il a passé tout son parcours junior après son transfert à Lille le dernier jour du mercato, le 1er septembre dernier. De bon augure pour lui puisqu’il a l’occasion de se relancer complétement après plusieurs saisons mitigées.

LE BUT D’ADAM OUNAS ! QUELLE REPRISE DE VOLÉE 😍🇩🇿 pic.twitter.com/ZxYJK5wQcz — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) September 17, 2022

De bons débuts au LOSC

Tout juste arrivé dans l’effectif lillois, Adam Ounas s’impose déjà comme un élément intéressant pour l’entraîneur Paulo Fonseca. Sous contrat pour deux ans avec une année supplémentaire en option, l’Algérien n’a pas mis longtemps avant de convaincre en inscrivant son premier but après trois matches de Ligue 1, samedi dernier contre Toulouse. Le Portugais à la tête du LOSC encense même son nouveau joueur puisqu’il a déclaré en conférence de presse qu’Adam Ounas « apporte une chose importante à l’équipe : son talent individuel ». Il n’a pas cessé son éloge, mentionnant ses qualités techniques remarquables. Au fil des semaines, il pourrait se révéler complètement avec les Lillois cette saison.