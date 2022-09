Un club espagnol arrive sur Skriniar, le PSG va s’en mordre les doigts… (INFO Média Foot)

Grande priorité du PSG cet été, Milan Skriniar voit l’Inter Milan tenter le tout pour le tout afin de le prolonger. Mais d’après nos sources, un club espagnol vient de faire son entrée dans le dossier. Et Paris pourrait vite avoir de gros regrets.

Après le temps du mercato, tout le monde passe à table. Un à un, les acteurs du dossier Skriniar confirment les différents éléments livrés cet été par Média Foot. Nous évoquions l’intérêt très fort du PSG, et même le fait que Luis Campos avait érigé le Slovaque en priorité n°1 pour le poste de défenseur central. En conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé : « On souhaitait un défensuer central supplémentaire, car on a un calendrier de fou. Dans les dernières semaines, c’était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skriniar. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l’Inter ». Interrogé par Sky Italia en marge du match contre le Viktoria Plzen, Milan Skriniar a de son côté botté en touche : « Je ne veux pas parler de mon avenir. Quand il y aura des nouvelles, tu le sauras de moi ». Clair et précis. Comme il l’est sur le terrain. Même si le Slovaque ne dit pas tout…

L’Atletico de Madrid arrive très fort

En effet, selon nos infos, le dossier Skriniar bouge en coulisses. Et ce n’est pas le PSG qui est à l’origine des mouvements secrets… Il s’agit de l’Atletico de Madrid ! Diego Simeone voit l’opportunité de récupérer Milan Skriniar libre de tout contrat dans quelques mois et s’est donc positionné dès maintenant pour le convaincre de ne pas prolonger. Si son discours, d’ordinaire toujours très convaincant, fonctionne, le PSG pourrait clairement s’en mordre les doigts. Un talent pourrait filer vers Madrid plutôt que Paris.

Pour zéro euro…

Heureusement qu’on a snobé Skriniar et laisser partir Diallo sans alternative 💪🏾 Chapeau Campos https://t.co/4x7J3kJB16 — Le J. (@jaason93) September 13, 2022

L’Inter Milan tente le tout pour le tout

De son côté, l’Inter Milan ne s’avoue pas vaincue. Le club italien pense pouvoir encore convaincre Milan Skriniar de prolonger et ainsi rester à Milan. Tout se joue en ce moment même et plus précisément durant la prochaine trêve internationale. Une décision pourrait être prise à ce moment-là. Milan Skriniar et ses représentants auront toutes les offres sur la table. Et ils pourront trancher. A savoir si le PSG sera toujours là. Et mieux positionné sur l’Inter Milan. Et désormais l’Atletico…