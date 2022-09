Pogba, Verratti, Haaland… Qui est cette femme de l’ombre qui murmure à l’oreille des stars du foot ?

Après le décès de Mino Raiola, c’est Rafaela Pimenta qui a repris le flambeau. Une avocate à l’influence grandissante qui murmure à l’oreille des plus grandes stars de planète foot. Son portrait.

Née au Brésil, Rafaela Pimenta a suivi des études en droit international à l’université de Sao Paulo avant de se plonger dans le milieu du football. Véritable bras droit de Mino Raiola, célèbre agent de joueurs, elle est aussi connue pour être l’avocate de Paul Pogba et son nom apparaît beaucoup dans les médias depuis quelques semaines. Polyglotte exceptionnelle, elle parle huit langues, Rafaela Pimenta est aujourd’hui considérée par beaucoup comme la femme la plus influente dans le milieu du football. Après la mort de Mino Raiola en avril dernier, elle a repris les dossiers de l’agent.

Chelsea a transmis une offre pour le talentueux milieu de 19 ans : Arsen Zacharjan. Son agent, Rafaela Pimenta travaille sur l’affaire. @DiMarzio] pic.twitter.com/ye1x5lr9hE — Chelsea FR (@ChelseaFrance) August 25, 2022

Une « deuxième maman » pour Pogba

Alors que son nom a souvent éclaté dans les médias depuis un mois en raison de l’affaire Pogba, Rafaela Pimentaest vraiment un soutien important du champion du monde français. A tel point que celui-ci la considère comme une personne très chère : « Elle prend soin de moi comme son enfant, donc je la considère comme ma deuxième maman ». Une relation fusionnelle importante puisque Pimenta est l’avocate de Pogba et son nom a été cité par le frère de ce dernier dans ses vidéos accusatrices. Très souvent discrète dans les médias, la Brésilienne fait un vrai travail de l’ombre avec son joueur et joue un rôle encore plus grand depuis quelques mois, avec déjà une belle réussite.

Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, annonce qu’il va bientôt faire de “grandes révélations” sur son frère, l’avocate héritière de Raiola et agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, et… Kylian Mbappé. 🤔pic.twitter.com/z3cQ2A2QSu — Actu Foot (@ActuFoot_) August 27, 2022

Le bras droit de Mino Raiola

Célèbre dans le milieu du football, Mino Raiola a disparu en avril dernier après une maladie et c’est logiquement son bras droit Rafaela Pimenta qui a pris la suite de ses dossiers. Cette dernière gère maintenant la carrière de grands joueurs internationaux tels que Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti ou encore Erling Haaland. Cet été, elle a repris avec brio les dossiers de son mentor puisqu’outre le transfert de son joueur Paul Pogba, elle a aussi joué un gros rôle dans l’arrivée de Haaland à Manchester City, l’un des plus grands espoirs du football. Héritière de la gestion de toutes les sociétés de Raiola, Rafaela Pimenta est désormais l’un des plus gros noms du milieu.