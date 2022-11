PSG : Dans moins de 10 jours, Luis Campos va savoir…

Sur la piste de Milan Skriniar, le PSG est en lutte avec l’Inter Milan qui cherche par tous les moyens à prolonger son défenseur. D’après la presse italienne, sa prolongation devrait être effective le 13 novembre…

Priorité du dernier mercato estival parisien, Luis Campos n’est pas parvenu à faire venir le défenseur central Milan Skriniar au PSG. Toutefois, le conseiller sportif n’abdique pas et tente par tous les moyens de signer le Slovène, alors que ce dernier semble plus proche que jamais d’une prolongation à l’Inter.

C’est le quotidien italien la Gazetta dello Sport qui est venu doucher les espoirs parisiens. En effet, le journal rapporte que Milan Skriniar serait proche de prolonger son contrat. Pour rappel, ce dernier est lié aux Nerazzurri jusqu’en juin 2023 mais le directeur sportif Giuseppe Marotta se montre confiant : « Je suis très optimiste que nous puissions parvenir à une conclusion positive des négociations d’ici le 13 novembre, dernier match du championnat avant l’arrêt de la Coupe du Monde. Il y a des indices et des conditions positives pour dire cela » a-t-il conclu.

