PSG : Pour Skriniar, ça commence à sentir très bon…

Sur la piste de Milan Skriniar, le PSG pourrait enfin mettre la main sur le Slovaque. Si l’Inter Milan ne se qualifie par pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, la porte s’ouvrira pour un transfert à Paris.

Déjà fortement courtisé par le club de la capitale au cours du dernier mercato estival, Milan Skriniar pourrait bien voir son transfert se concrétiser prochainement. Véritable pilier au sein de l’arrière-garde interiste depuis plusieurs saisons, le Slovaque a largement fait ses preuves en Italie, au point de convaincre les dirigeants parisiens de finaliser le dossier. L’arrivée du roc défensif constituerait un renfort de poids pour la défense parisienne, dont la profondeur de l’effectif laisse à désirer, d’autant plus lorsque les blessures s’accumulent comme c’est actuellement le cas. Heureusement pour le PSG, un élément clé pourrait venir faciliter les négociations.

🗣️ – #Marotta : "Confiant pour le renouvellement de Skriniar ? Nous sommes confiants, même s'il est clair qu'une grande partie du sort dépend de ce qu'il compte faire. Je dois être optimiste." pic.twitter.com/W06oJ5m0BF — La Beneamata – Beauté Nerazzurra #SkriniarCapitano (@Inter_Beneamata) October 18, 2022

Un bon de sortie en cas d’élimination

Actuellement second de son groupe devant le FC Barcelone, l’Inter Milan réalise un début de campagne européenne convaincant. Malgré tout, les hommes de Simone Inzaghi restent sous la menace des Catalans, et devront encore se rendre en Bavière pour y défier le Bayern Munich. Dans le cas où les deux dernières rencontres ne se passeraient pas comme prévu et déboucheraient sur une sortie de route dès la phase de poules, les dirigeants nerazzurri seraient contraints de lâcher du leste dans les négociations. Le 10 Sport indique qu’en cas d’élimination : « En cas de qualification pour les huitièmes de finale, les Milanais fermeront catégoriquement la porte. Et prendront le risque de le voir partir libre en juin prochain, très certainement pour le PSG. En revanche, si le fameux groupe C est fatal à l’Inter, les portes s’ouvriront pour un départ de Milan Skriniar ». Une situation qui pourrait alors bien faire les affaires du Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas patienter longtemps avant de dégainer une nouvelle offre pour Milan Skriniar.

L'Inter rencontrera l'agent de #Skriniar la semaine prochaine pour parler prolongation. Une qualification en LDC permettra au club d'avoir une plus grande marge de manœuvre. L'offre devrait se situer autour de 6,5M€ par an, au même niveau que Brozo et Lauti. pic.twitter.com/0rbFyfFVhZ — La Beneamata – Beauté Nerazzurra #SkriniarCapitano (@Inter_Beneamata) October 14, 2022

Paris est déterminé

Comme Média Foot l’a déjà révélé, le PSG est totalement déterminé pour Milan Skriniar. Tout le monde, à Paris, veut voir le Slovaque débarquer. Luis Campos, Christophe Galtier et même Kylian Mbappé ont validé cette piste. Et si ce n’est pas pour janvier, ce sera clairement pour juin prochain. A Paris, Milan Skriniar aurait des conditions financières avantageuses et franchira un nouveau cap dans sa carrière. Si l’Inter Milan ne perd pas espoir de le prolonger, la réalité reste différente. Les représentants de Milan Skriniar, comme le principal intéressé, ont déjà la tête ailleurs. Cela explique d’ailleurs sûrement son début de saison très moyen.