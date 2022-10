Mercato : Pourquoi le PSG insiste autant pour Milan Skriniar ?

Priorité du mercato estival, Milan Skriniar est toujours dans le viseur du PSG pour cet hiver. Défenseur d’expérience, mental hors norme et qualité athlétique : Luis Campos est persuadé du potentiel XXL du Slovaque.

En juin dernier, Luis Campos signait au PSG en tant que nouveau conseiller sportif. Immédiatement, le Portugais est passé à l’action et a multiplié les recrues. Toutefois, une de ses priorités n’a pas été concluante, Milan Skriniar. Le défenseur central de l’Inter Milan était une cible majeure du PSG mais l’international Slovaque ne s’est finalement pas engagé au sein du club de la capitale, cependant, le joueur de 27 ans pourrait bien débarquer à Paris cet hiver.

Skriniar pour densifier la défense centrale

Si le PSG insiste tant pour recruter Skriniar, c’est que le leader du championnat a l’obligation de densifier son secteur défensif, plus particulièrement sa charnière. Cette saison, le PSG de Christophe Galtier évolue régulièrement avec 3 défenseurs centraux. Toutefois, le tacticien français ne dispose pas d’une profondeur de banc suffisante à ce poste. Pour preuve, l’indisponibilité de Presnel Kimpembe pousse Danilo et Mukiele à évoluer au sein de la défense à 3, eux qui occupent habituellement les postes de milieu défensif et de latéral droit. Un défenseur central de formation est donc une nécessité pour le PSG qui doit être en mesure de pallier les blessures inévitables, d’autant plus que cette saison est particulièrement longue.

🚨 – GdS

La parole de Steven #Zhang aux managers de l'Inter a été claire comme de l'eau de roche : "personne ne quitte la table des négociations tant que Milan #Skriniar n'a pas prolongé son contrat." pic.twitter.com/eFCtyQiovn — La Beneamata – Beauté Nerazzurra #SkriniarCapitano (@Inter_Beneamata) October 27, 2022

Un renfort armé pour la Ligue des Champions

Concrètement, le PSG ne dispose que de 4 défenseurs centraux de formation : Ramos, Marquinhos, Kimpembe et le jeune Bitshiabu. Recruter Milan Skriniar permettrait donc à Christophe Galtier d’avoir une arme défensive supplémentaire. De plus, le joueur de l’Inter Milan dispose d’une solide expérience en Ligue des Champions, ce qui n’est pas le cas de Bitshiabu qui se contentera d’apparitions en championnat. Aussi, la venue de Slovaque rendrait le secteur défensif plus concurrentiel, ce qui est toujours recherché par les entraîneurs. Christophe Galtier aurait alors le loisir de tester plusieurs combinaisons et ainsi de compter sur des joueurs formés au poste à chaque rencontre. La fébrilité défensive parisienne a souvent fait défaut au PSG, notamment en Ligue des Champions, voilà pourquoi Luis Campos devrait revenir à la charge cet hiver pour Skriniar, dont le contrat avec l’Inter Milan expire en juin 2023.