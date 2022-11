OM : Igor Tudor prend un très gros risque avec Dimitri Payet…

En se privant du chouchou du Vélodrome, Igor Tudor prend un gros risque. Non seulement il se met les supporters de l’OM à dos mais en plus, il tue à petits feux un Dimitri Payet qui ne peut briller sans le rythme de la compétition.

Après avoir admis son erreur, en Ligue des Champions, de ne pas avoir fait entrer Dimitri Payet contre Tottenham,Igor Tudor semblait vouloir relancer le maître à jouer de l’OM. « Je pense que j’ai fait une erreur, Payet aurait dû jouer. Les coaches font toujours des erreurs. J’aurais pu mieux faire. Clauss aurait aussi pu rester sur le terrain. C’est juste de faire une autocritique. Mettre un attaquant comme Suare à la place de Suarez, j’aurais pu faire différemment ». Mais dans un Olympico qui sentait la poudre, le Croate a remis le couvert. C’est sur le banc que Dimitri Payet a démarré la rencontre, laissant Amine Harit conduire les offensives marseillaises.

https://twitter.com/Europe1Sport1/status/1589376101616611329?s=20&t=8FmfH3Z-oEphGQ58YtxrQA

Payet joue le jeu

Igor Tudor persiste et signe dans sa gestion de Dimitri Payet. L’entraîneur marseillais estime qu’il n’est pas au niveau pour apporter un vrai plus à l’OM. Et le joueur lui-même admet qu’il doit encore travailler pour revenir à une place de titulaire : « Si le coach fait des choix et pense que l’équipe peut être meilleure sans moi, il a des raisons. À moi de lui donner tort et de lui mettre des problèmes dans la tête quand il doit savoir qui mettre sur le terrain. C’est plus simple parce qu’on a un œil extérieur et on voit différentes choses. La soirée de mardi, par exemple, on peut plus facilement en parler, de certaines actions par exemple. On peut aider les partenaires différemment. Le statut de capitaine, remplaçant ou titulaire, il faut être là pour l’équipe et faire en sorte que tout le monde soit bien dans sa tête ». Mais c’est une prise de risque pour Tudor, car Payet est bien plus que simple joueur à l’OM.

https://twitter.com/CanalplusFoot/status/1589336101076049926?s=20&t=8FmfH3Z-oEphGQ58YtxrQA

Payet entre, le Vélodrome s’enflamme

Au moment d’entrer en jeu contre l’OL, Dimitri Payet a pu mesurer sa cote de popularité. A peine a-t-il commencer à se changer pour entrer sur la pelouse que le Vélodrome tout entier à commencer à chanter. Vibrant à l’unisson pour son ancien capitaine, le peuple phocéen sait combien Payet a été important pour l’OM. Une reconnaissance qui pèse encore lourd dans la relation entre le Français et son club de cœur, ce club qu’il ne veut pas quitter pour y terminer sa carrière. Une histoire d’amour gâchée par Igor Tudor. Et le cercle vicieux se met en place… A 35 ans, Dimitri Payet a besoin de rythme pour être performant. Son entraîneur ne le trouve pas assez bon donc il ne le fait pas jouer. Équation impossible à résoudre entre un coach déterminé à challenger son joueur et un milieu de terrain en quête de repère et de confiance qui doit se contenter de 15 à 20 minutes de jeu en moyenne…