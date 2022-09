Le PSG avance vers l’idée d’un transfert en 2023 pour Kylian Mbappé (INFO Média Foot)

Après avoir prolongé Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG n’a pas réglé l’avenir de sa star à long terme. Et selon nos infos, le club avance petit à petit vers l’idée d’un transfert à la fin de la saison.

Totalement inespérée, la prolongation de Kylian Mbappé avait des allures de miracle cet été. La star du football français a tourné le dos à son rêve madrilène pour rester au PSG et continuer d’écrire sa plus belle histoire, en espérant un chapitre baptisé « Victoire en Ligue des Champions ». Mais cette décision ne s’inscrit toutefois pas dans une logique à long terme. En effet, le PSG et Kylian Mbappé sont liés jusqu’en 2024 et une année optionnelle peut permettre aux parties d’allonger ce bail à juin 2025. D’ici quelques mois, la question se posera alors du cas Mbappé, épisode II. Et selon nos sources, Paris avance progressivement vers une option.

Le plan du PSG cet été consistait initialement à associer Kylian Mbappé à Robert Lewandowski dans un 4-4-2, tout en faisant partir Neymar. 🇵🇱🔄🇧🇷 Le Polonais a finalement échappé à Paris, tout comme d’autres cibles comme Bernardo Silva et Milan Skriniar. (@leJDD) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 18, 2022

Paris avance vers l’idée d’un transfert

Jusqu’ici totalement fermé à l’idée de vendre Kylian Mbappé, le PSG ferait un pas vers cette option pour 2023. Du côté de Doha, ce scénario devient petit à petit une possibilité à ne pas exclure. Pour cela, il faut que Paris puisse recevoir une offre démentielle. L’unique but d’un départ de Kylian Mbappé, c’est la possibilité de faire entrer une somme complètement folle dans les caisses du club. Si les conditions sont réunies, et qu’il s’agit du souhait de Kylian Mbappé, alors une opération sera envisageable. C’est dans l’optique de ce possible départ que les dirigeants parisiens ont entamé des discussions pour prolonger le contrat de Lionel Messi. Luis Campos veut s’assurer que deux stars de premier plan seront toujours là dans les années à venir. Si Kylian Mbappé part, Neymar et Messi resteront les tauliers du projet.

Les enfants émerveillés devant Messi, Neymar et Mbappé. 🥹 Des très belles images. ❤️ 📽 @PSG_inside pic.twitter.com/X0TVfmLK9I — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 16, 2022

Campos veut faire un choix

Comme il l’a effleuré sur les antennes de RMC, Luis Campos estime qu’il y a trop de « n°1 » en puissance au PSG. Mbappé, Messi, Neymar : trois joueurs capables de soulever le Ballon d’Or. Plutôt qu’une armée offensive d’individualités, Paris pourrait miser sur un collectif encore plus fort. La vente de Kylian Mbappé pourrait ainsi servir à recruter du très lourd en défense et au milieu du terrain. Et ainsi créer une équipe capable de marcher sur l’Europe, ce que Paris n’a pas réussi à faire depuis 2011 et l’arrivée des Qataris. Ce changement de ligne, progressif, pourrait s’accélérer en 2023.

Si Mbappé veut rester ?

Dans ce dossier, il y a aussi et surtout la volonté du joueur à prendre en compte. Nos sources indiquent que Paris avance vers l’idée d’un transfert mais la volonté première du club, c’est bien évidemment de continuer à construire avec et autour de lui. Si le champion du monde décide de rester, alors le PSG lui demandera de prolonger sur une très longue durée. Dans ce cas de figure, Neymar ou Messi seront alors appelés à regarder vers un autre projet. Cela aurait pu être le cas de Neymar cet été, mais les opportunités ne se sont pas présentées.