Real Madrid : Ancelotti veut ce joueur à tout prix pour la saison prochaine !

Carlo Ancelotti a craqué pour un talent du championnat allemand et espère que le Real Madrid pourra organiser son transfert pour la saison prochaine.

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, le Real Madrid a repris la saison 2022-2023 sur les chapeaux de roue. Le collectif de Carlo Ancelotti n’a en effet pas connu le goût de la défaite une seule fois ! De la victoire en Supercoupe d’Europe contre Francfort (2-0) le 10 août dernier jusqu’au derby contre l’Atletico de Madrid remporté (1-2) en Liga, le 18 septembre, Karim Benzema et ses coéquipiers ont réalisé un sans-faute. Huit rencontres de Liga pour huit victoires et un statut de leader incontesté. La machine madrilène est en marche et son entraîneur, Carlo Ancelotti, pense encore à la renforcer.

Ancelotti veut Bellingham

Après avoir investi « simplement » sur Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger l’été dernier (Rudiger étant libre de tout contrat), le Real Madrid prépare du très lourd pour 2023. La presse espagnole évoque une enveloppe supérieure à 400 millions d’euros pour pouvoir recruter ! Et pour Carlo Anceblotti, il y a un garçon qui fait figure de priorité. Il s’agit de Jude Bellingham, la pépite du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le crack de 19 ans affole les clubs européens. Manchester City, Liverpool, Chelsea… Belligham les rend tous fous !

Le Real Madrid un peu plus, visiblement…

Quand un fan demande à Jude Bellingham, qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo🇵🇹et Messi🇦🇷.

Voici sa réponse. pic.twitter.com/EWRDj4DUvX — reykoo (@17reykoo) September 24, 2022

A 100 millions, c’est plié ?

Carlo Ancelotti fait de Jude Bellingham son absolue priorité. Le Real Madrid est déjà à pied d’œuvre pour satisfaire son mentor. Et les prix sont déjà bien avancés dans ce dossier… Le Borussia Dortmund, qui n’est pas vendeur, ne se laissera convaincre que par une offre folle. Un montant de 100 millions, a priori, devrait permettre à Dortmund de laisser partir son joyau. Milieu de terrain de talent, Jude Belligham vit certainement sa dernière saison en Allemagne. Le Real Madrid ne le lâchera pas. Et Carlo Ancelotti encore moins !