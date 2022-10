RC Lens : La saison ou jamais pour jouer l’Europe !

Emmené par Franck Haise, le RC Lens dispose d’une belle opportunité pour obtenir un ticket européen. Une équipe performante, une concurrence à sa portée et le facteur chance, qui semble être du côté des Sang et Or.

Equipe surprise des deux dernières saisons en Ligue 1, le RC Lens continue à briller cette année en se positionnant parmi les prétendants à une place en Ligue des champions. Troisième du classement à l’issue des onze premières journées, cette saison ressemble à une occasion en or pour le club de retrouver cette compétition. Impressionnants depuis deux mois, les Lensois enchaînent les bons résultats et peuvent espérer retrouver une grande compétition européenne pour la première fois depuis 20 ans. Dans leur histoire, ils sont parvenus à disputer la Ligue des champions deux fois en 1999-2000 et en 2002-2003.

🚨 OFFICIEL ! Franck Haise est promu manager général et prolonge jusqu'en 2027 au RC Lens ! ❤️💛 pic.twitter.com/buuK5PxdMl — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2022

Une équipe surprenante de réussite

De retour dans l’élite du football français depuis 2020, le RC Lens ne cesse d’étonner. Après deux belles années à haut niveau, le club a fini deux fois septième du classement de Ligue 1, passant proche d’une place en Europe l’année dernière. Pas cité parmi les favoris pour le titre de Champion de France, le club se retrouve bien en haut du classement pour le moment, seulement devancé par le PSG et Lorient. Depuis son retour en Ligue 1, Lens enchaîne les bonnes recrues et peut se féliciter de réussir à mettre en place un collectif efficace. A Lens, plusieurs joueurs se sont révélés, à l’image de Seko Fofana qui faisait partie de l’équipe-type de la saison l’année dernière.

On est combien ici à vouloir voir un jour le RC Lens et le public de Bollaert en Coupe d'Europe ? 🌋❤️💛 pic.twitter.com/mZO9lcC4oO — BeFootball (@_BeFootball) July 23, 2022

Une place en Ligue des champions ?

Portée par une belle réussite, le RC Lens peut largement prétendre à une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. A l’issue des onze premières journées, le club s’est positionné parmi les prétendants en restant au contact de la tête du classement. Avec sept victoires et seulement une défaite, le RC Lens devra continuer sur sa lancée pour continuer d’espérer avoir un ticket pour la plus grande compétition européenne. Si le PSG semble difficilement atteignable, Lens est pour le moment devant Marseille, Rennes et Monaco par exemple et la deuxième place est occupée par une équipe surprise à ce niveau : Lorient.