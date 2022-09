Fofana, Openda, Sotoca… Le RC Lens taillé pour l’Europe ?

Saison après saison, le RC Lens voit son projet grandir. Au point de devenir un candidat crédible à la course à l’Europe. Tous les ingrédients sont là, à commencer par des joueurs performants et de premier plan.

Le RC Lens, la belle surprise de l’année dernière, poursuit son beau parcours. Le club, septième de Ligue 1, a joué l’Europe jusqu’au bout de la saison dernière et se place comme l’un des candidats cette saison encore. Portés par leurs fidèles supporters, les hommes de Franck Haise étonnent et réalisent un excellent début de saison à la troisième place du Championnat, juste derrière le PSG et l’OM. Après des allers-retours en Ligue 2, le RC Lens semble s’être bien installé dans la première division française depuis son retour il y a deux ans. Grâce à de jolis coups réalisés, une solide équipe s’articule autour de ses trois gros éléments Florian Sotoca, Seko Fofana et Loïs Openda. Avec une telle régularité depuis le début de la saison, nul doute que les Lensois joueront une place pour une compétition européenne, leur dernière campagne datant de la saison 2007-2008.

Un effectif XXL

Loin d’avoir les moyens financiers exceptionnels du PSG, le RC Lens arrive tout de même à se procurer de jolies pépites. Après avoir acheté Seko Fofana il y a deux ans, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du club, les Lensois ont remis ça en recrutant Loïs Openda cet été pour 10 millions d’euros. Un très gros coup réalisé par le club qui peut compter sur de magnifiques prestations depuis le début de la saison. Avec son milieu de terrain convoité tout l’été par d’autres clubs français, le RC Lens a dû batailler pour garder Seko Fofana. L’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 l’année dernière, élu dans l’équipe-type de la saison, continue l’aventure avec Lens et de belle manière. Florian Sotoca, qui a participé à la remontée du club en Ligue 1, est également en vue puisqu’il a par exemple inscrit le triplé de la victoire lors de la première journée contre Brest, pour une victoire 3-2.

Nul = ⚪ Victoire = ✅ ✅✅✅⚪⚪✅✅⚪⚪✅✅✅✅⚪✅⚪✅✅✅⚪ La série folle du #rclens (matchs amicaux inclus) depuis sa dernière défaite le 3 avril. 20 matchs, 13 victoires, 7 nuls. On en veut encore, pourvu que la série continue pic.twitter.com/78HsIQ0ppZ — AureLens (@AureLens7) September 6, 2022

Une place européenne dans le viseur

Toujours invaincus cette saison, les Lensois joueront une place pour l’Europe pour la saison suivante. Septième des deux derniers exercices, le RC Lens n’est pas passé loin l’an dernier et pourrait retrouver une compétition européenne pour la première fois depuis 16 ans. L’objectif établi est pour le moment largement réalisable puisque le club n’est devancé que par le PSG et l’OM au classement au bout de six journées. Avec un match en retard, l’OL est sur ses talons et il a un peu d’avance sur Lille et Lorient, ses prochains poursuivants. Le premier gros test pour Lenssera certainement le match face à Lyon le 2 octobre prochain, pour la neuvième journée de Championnat. Une chose est sûre, Franck Haise a de l’or dans les mains dans son effectif et la belle histoire du RC Lens pourrait se poursuivre.