Trois clubs de Ligue 1 pensent à Kenny Lala (INFO Médias Foot)

Après avoir résilié son contrat avec l’Olympiakos, Kenny Lala est libre. Et l’ancien défenseur de Strasbourg a déjà des touches sérieuses du côté de la Ligue 1…

L’aventure grecque de Kenny Lala a tournée court. Après un super début sous les couleurs de l’Olympiakos le Pirée, le défenseur français a vu sa relation avec le club grec se détériorer. Et notamment depuis l’arrivée de Michel sur le banc, l’ancien coach de l’OM. Au point de ne plus jouer la moindre minute cette saison et de devoir résilier son contrat, lui qui était engagé jusqu’en juin 2023. À présent libre, Kenny Lala semble se diriger vers un retour en France, où il a laissé d’excellents souvenirs…

Lens est sur le coup

A 31 ans, Kenny Lala souhaite vite rebondir. Si la prochaine Coupe du Monde va mettre tous les championnats à l’arrêt, il est plus que probable de le voir rejoindre un club français dans les jours ou semaines à venir. Selon nos sources, trois d’entre eux seraient déjà positionnés. On y retrouve le RC Lens, qui réalise un super début de saison et qui pourrait clairement jouer la course à l’Europe cette saison. Un renfort d’expérience en défense serait clairement un plus pour Franck Haise.

Angers et Brest aussi

Toujours en Ligue 1, deux clubs moins bien classés que le RC Lens sont également positionnés sur Kenny Lala. Média Foot a eu confirmation qu’Angers est dans le dossier. Mais aussi le Stade Brestois. Deux clubs en lutte pour leur survie qui ont grandement besoin de renforts à l’intersaison. L’opportunité Lala pourrait ainsi être saisie…