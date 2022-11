RC Lens : Qui est Le Cardinal, la dernière trouvaille des Sang et Or ?

C’est un transfert que personne n’avait vu venir. Réputés pour avoir le nez bien creux sur le mercato, les Lensois viennent de frapper de nouveau, en recrutant un nouvel élément : Julien Le Cardinal. Ce dernier rejoint notamment le RC Lens pour compenser la blessure longue durée de Jimmy Cabot (rupture du ligament croisé), qui avait lui-même rejoint le Nord l’été dernier pour combler la place laissée vacante par Jonathan Clauss. Focus sur la nouvelle recrue lensoise, encore méconnue du grand public.

✍️ 𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥 𝐚𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐣𝐞𝐮 𝐥𝐞𝐧𝐬𝐨𝐢𝐬 !

Défenseur solide, latéral au profil offensif et inlassable récupérateur, Julien Le Cardinal s’engage sous les couleurs sang et or jusqu’en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !

👉 https://t.co/chmejr4gAS#FierDEtreLensois pic.twitter.com/STdEcNtUJg

— Racing Club de Lens (@RCLens) November 15, 2022