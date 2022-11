RC Lens : Enfin, le vrai Seko Fofana est de retour !

Très moyen depuis le début de la saison et sa prolongation de contrat, Seko Fofana retrouve des couleurs. Excellent contre l’OM, le capitaine revient au meilleur des moments pour un RC Lens en pleine bourre. L’Europe commence à sentir bon…

Seko Fofana est l’un des plus grands talents en Ligue 1 actuellement et l’année dernière, il a été récompensé de son excellente saison avec le RC Lens par le Prix Marc-Vivien Foé et la désignation parmi l’équipe-type du Championnat. Le RC Lens s’est forgé une réputation de dénicheur de talents dernièrement et c’est avec Seko Fofana que les Sang et Or ont débuté leur nouvelle aventure en Ligue 1 en 2020, avec la réussite que l’on connaît. Septième du classement lors des deux dernières saisons, Lens continue d’étonner semaine après semaine et voit son objectif européen se concrétiser de plus en plus.

https://twitter.com/MonPetitGazon/status/1583925824800972800?s=20&t=DQ3KRJWWVCxax1Dhpe0s_A

Une pépite bien convoitée

Plutôt absent depuis le début de la saison après des mois à très haut niveau, Seko Fofana a logiquement attiré de nombreux clubs français mais aussi européens. Très convoité durant le mercato estival, l’Ivoirien figurait par exemple dans la liste des joueurs à recruter au PSG et le club a dû se battre pour garder son talent. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Seko Fofana était un peu plus effacé ces dernières semaines, lui qui a dû se poser des questions sur son avenir. Buteur à deux reprises depuis le début de la saison, l’Ivoirien avait tout de même perdu de sa superbe.

Un match référence pour se relancer

Plus en difficulté ces dernières semaines, Seko Fofana a parfaitement rempli sa mission ce samedi contre l’OM. Excellent dans son rôle de milieu de terrain, l’Ivoirien a brillé face aux Olympiens dans un match qui compte beaucoup pour le classement de Ligue 1. Le RC Lens, à la lutte depuis le début de la saison, a pris la deuxième place du classement juste derrière le PSG à la suite de cette victoire. Le club compte désormais trois points d’avance sur Rennes, quatrième, et quatre sur Marseille, cinquième. Si Seko Fofana reste à Lens, il pourrait encore être un élément-clé de la réussite lensoise.