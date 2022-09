Après Seko Fofana, le RC Lens enchaîne les bonnes pioches !

Après avoir mis la main sur un super joueur, en la personne de Seko Fofana, la cellule de recrutement lensoise frappe encore de jolis coups. Lois Openda semble être une nouvelle fois une bonne pioche.

Le RC Lens poursuit son petit bonhomme de chemin. Après avoir joué une place européenne jusque dans les derniers instants de la saison 2021-2022 en terminant septième de Ligue 1, le club entame l’exercice 2022-2023 de la même manière puisqu’au terme des six premières journées, les Lensois figurent à la troisième place du classement, toujours invaincus. Le mercato estival a été très animé pour eux puisque leur élément fort Seko Fofana était très convoité par plusieurs clubs français, le PSG notamment, et si le RC Lens a dû batailler pour garder son milieu de terrain, il a aussi recruté un nouvel élément, Loïs Openda. L’international belge de 22 ans semble s’être largement adapté à son nouvel environnement, enchaînant les bonnes performances.

Le RC Lens, dénicheur de grand talent

Alors qu’il s’était déjà procuré le très bon Seko Fofana pour 10 millions d’euros en 2020, faisant de lui le joueur le plus cher du club à l’époque, le RC Lens a déniché une autre pépite cet été en recrutant Loïs Openda. Formé à Bruges, c’est avec le club belge qu’il signe son premier contrat professionnel en 2018, où il connaît des débuts compliqués. Il dispute tout de même douze matches en Ligue des champions mais part ensuite en prêt du côté des Pays-Bas, au Vitesse Arnhem. Lors de sa deuxième saison avec le club néerlandais, il devient le deuxième meilleur buteur du Championnat, avec 18 réalisations. Ces performances lui valent d’être repérés par plusieurs clubs européens, dont le RC Lens, qui ne tarde pas pour le faire signer en début de mercato un contrat de 5 ans, pour un transfert à hauteur des 10 millions d’euros.

Un jeune attaquant prometteur

A seulement 22 ans, Loïs Openda est l’un des jeunes talents à surveiller en ce début de saison de Ligue 1. Aux côtés d’autres joueurs en forme à Lens, il réalise une excellente entame comme Florian Sotoca, autre attaquant. A eux deux, ils ont inscrit neuf des quinze buts de Lens au cours des six premières journées de Ligue 1. Avec ses résultats aux Pays-Bas, Openda peut rêver d’une saison de rêve avec Lens en France, et même avec la Belgique puisqu’il a été sélectionné trois fois déjà, pour un but. Auteur de quatre buts en six matches avec son nouveau club, le Belge participe à l’excellent début de saison des Lensois qui jouent clairement une place européenne cette saison.