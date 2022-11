Le RC Lens va-t-il exploser en plein vol ?

Sur son nuage depuis le début de la saison, le RC Lens n’est pas vraiment prévu au programme de la course au titre. Les Nordistes sont-ils capables de résister à l’enjeu pour aller chercher le podium ou exploseront-ils en plein vol, faute de jouer dans une autre cour que la leur ?

Depuis son retour dans l’élite du football français en 2020, le RC Lens ne cesse d’impressionner.

Septième de Ligue 1 lors des deux dernières saisons, le club s’envole cette année pour le podium. Après son excellent début de saison, Lens est toujours resté à proximité du haut du classement. Toujours au contact, les Sang et Or sont à l’heure actuelle deuxièmes du classement, à cinq points du PSG. Seulement battus par Lille cette saison, ils enchaînent les victoires et comptent une avance intéressante sur les principaux favoris.

☄ Petite passe lobée 👉 centre à l'aveugle 👀 👉 reprise instantanée 💥 Réveil tout en douceur ce matin pour les supporters du @RCLens 🥰 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 7, 2022

Un club qui respire le football

Depuis son retour en Ligue 1 il y a deux ans, le RC Lens prouve mois après mois qu’il peut réaliser des merveilles. Pas forcément impressionnant, le club a su se construire un effectif solide grâce à un mercato intelligent, à l’image de Seko Fofana ou Florian Sotoca par exemple. Lens n’est sûrement pas le club le plus réputé en France mais son équipe parvient à déjouer tous les pronostics en se posant pas de questions. Le club ne semble pas subir la pression de ses supporters et peut entrevoir un exploit à la fin de la saison tant il progresse sans complexe vers les sommets.

📊 Le Racing poursuit sa route 💪 Solidement accrochés à la deuxième place de la @Ligue1UberEats, les Artésiens version 2022-2023 écrivent leur histoire… et leurs records ! À voir dans les #StatsDuMatch de #SCORCL 👇#FierDEtreLensois pic.twitter.com/n9YX9g8taH — Racing Club de Lens (@RCLens) November 7, 2022

Un statut difficile à garder

Si la situation est plutôt favorable au RC Lens à l’heure actuelle, le plus dur reste à venir. La saison sera longue cette année en raison du calendrier chargé avec la présence de la Coupe du monde en pleine saison. Les équipes ont disputé 14 journées de Championnat pour le moment. Dauphin du PSG avec 33 points, Lens compte cinq points d’avance sur Rennes et six sur Marseille, Monaco et Lorient. Il faudra donc rester régulier pour continuer à croire en un podium final, car les choses peuvent vite changer. Lorient était dauphin du PSG il y a encore trois journées par exemple. Avant la coupure pour laisser place au Mondial, Lens défiera Clermont samedi prochain.